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500 паломников погибли в Саудовской Аравии из-за жары

500 паломников погибли в Саудовской Аравии из-за жары

19 июня 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
В Саудовской Аравии погибло 500 человек из-за жары во время паломничества, в том числе четверо российских туристов.

Всего скончалось 500 верующих. Причиной смерти стала жаркая погода: температура в Мекке более +51 градуса, рассказали «РИА Новости» в генеральном консульстве России.

Приезд паломников, не имеющих регистрацию, вызвало беспорядок в лагерях, организованных для помощи верующим. Это помешало работе служб.

Паломники на протяжении долгого времени не могли найти укрытие, а также были без кондиционеров, воды и еды, в результате чего многие скончались.

Напомним, 13 июня 2024 года пассажиры электрички Екатеринбург — Челябинск на протяжении часа стояли на жаре +30 градусов.

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