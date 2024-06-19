500 паломников погибли в Саудовской Аравии из-за жары

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Всего скончалось 500 верующих. Причиной смерти стала жаркая погода: температура в Мекке более +51 градуса, рассказали «РИА Новости» в генеральном консульстве России.
Приезд паломников, не имеющих регистрацию, вызвало беспорядок в лагерях, организованных для помощи верующим. Это помешало работе служб.
Паломники на протяжении долгого времени не могли найти укрытие, а также были без кондиционеров, воды и еды, в результате чего многие скончались.
Напомним, 13 июня 2024 года пассажиры электрички Екатеринбург — Челябинск на протяжении часа стояли на жаре +30 градусов.