Автомобилист насмерть сбил пешехода на ГГМ в Нижнем Тагиле

Напомним, в Челябинске в результате аварии скончался пассажир автомобиля, который столкнулся с «ГАЗелью» из-за скользкой дороги, на которой поливальная техника разлила смесь. Смерть наступила сразу. Другой пассажир и водитель легкового транспорта пострадали.