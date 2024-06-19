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Автомобилист насмерть сбил пешехода на ГГМ в Нижнем Тагиле

Автомобилист насмерть сбил пешехода на ГГМ в Нижнем Тагиле

19 июня 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил пешехода на Черноисточинском шоссе в районе остановки «Универсам». Авария случилась 19 июня 2024 года.

По словам очевидца, из-за случившейся аварии в районе Черноисточинского шоссе образовалась огромная пробка, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Подробности произошедшего дорожного происшествия станут известны позднее.

Напомним, в Челябинске в результате аварии скончался пассажир автомобиля, который столкнулся с «ГАЗелью» из-за скользкой дороги, на которой поливальная техника разлила смесь. Смерть наступила сразу. Другой пассажир и водитель легкового транспорта пострадали.

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