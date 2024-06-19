Автомобилист насмерть сбил пешехода на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
По словам очевидца, из-за случившейся аварии в районе Черноисточинского шоссе образовалась огромная пробка, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Подробности произошедшего дорожного происшествия станут известны позднее.
Напомним, в Челябинске в результате аварии скончался пассажир автомобиля, который столкнулся с «ГАЗелью» из-за скользкой дороги, на которой поливальная техника разлила смесь. Смерть наступила сразу. Другой пассажир и водитель легкового транспорта пострадали.