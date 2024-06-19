Бизнесмен из Новоуральска получил срок за торговлю поддельным алкоголем

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
По словам общественника, также у предпринимателя был конфискован транспорт, на котором осуществлялась перевозка продуктов.
Бизнесмен был задержан в феврале 2021 года. Летом следующего года он был признан виновным в хранении нелегальных сигарет с целью сбыта. Тогда он отделался штрафом в полмиллиона рублей.
Пока ему не успели вынести приговор, предприниматель снова был пойман. У него нашли нелегальные алкоголь и сигареты. В общей сложности стоимость нелегальной продукции составила 5,6 млн рублей. Штраф при этом изменили на год исправительных работ.
Напомним, ранее житель Таджикистана пытался провезти в Екатеринбург 10 литров поддельных водки и портвейна.