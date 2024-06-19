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Бизнесмен из Новоуральска получил срок за торговлю поддельным алкоголем

Бизнесмен из Новоуральска получил срок за торговлю поддельным алкоголем

19 июня 2024, 06:10
Фото: 1MI
Бизнесмен Денис Глинских из Новоуральска получил условный срок. Ему дали 1,6 года лишения свободы условно. Ему предстоит заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Причиной стало то, что мужчина торговал алкоголем и сигаретами без акцизных марок, сообщил член городской общественной палаты Дмитрий Чукреев.

По словам общественника, также у предпринимателя был конфискован транспорт, на котором осуществлялась перевозка продуктов.

Бизнесмен был задержан в феврале 2021 года. Летом следующего года он был признан виновным в хранении нелегальных сигарет с целью сбыта. Тогда он отделался штрафом в полмиллиона рублей.

Пока ему не успели вынести приговор, предприниматель снова был пойман. У него нашли нелегальные алкоголь и сигареты. В общей сложности стоимость нелегальной продукции составила 5,6 млн рублей. Штраф при этом изменили на год исправительных работ.

Напомним, ранее житель Таджикистана пытался провезти в Екатеринбург 10 литров поддельных водки и портвейна.

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#Ирина Кирилова#Новоуральск#Алкоголь#Криминал#Бизнесмен#Торговля#Предприниматель#Сигареты#Незаконная торговля#Екатеринбург
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