Чуда не произошло. Сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался от удара током на рыбалке

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Сергей трудился на заводе с 2018 года. Он обучал мужчин слесарно-станочному делу. Также тагильчанин с 2015 года работал на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК.
Погиб мужчина 15 июня. Он с другом находился на рыбалке в саду Нева. Во время ловли неожиданно раздался хлопок. Оказалось, что Сергей случайно задел провода, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».
Мужчина в результате получил 85% ожогов тела. Родные рассказали, что скорая прибыла быстро. Несмотря на выходной, врачи пришли на работу, чтобы спасти пациента.
К сожалению, чуда не произошло и через два дня после случившегося, в ЦГБ №1, не приходя в сознание Сергей ушел из жизни, — сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».
Коллеги считают его порядочным и талантливым. Его уважали как за профессиональные навыки, так и за человечное отношение к людям.
По словам сына Сергея Максима, папа был трудолюбивым и добрым. Он всегда был готов прийти на помощь. Главной для него была семья. Родным сложно поверить в то, что это случилось.
Прощание с Сергеем Орловым назначено на 19 июня в 13:30. Оно пройдет в похоронном зале на улице Челюскинцев, 47.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле прошло прощание с 85-летним экс-инженером Александром Хлопотовым.