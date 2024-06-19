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Published Сегодня, 05:21

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Updated Сегодня, 05:23

Сотрудника УВЗ в Нижнем Тагиле погиб от удара током на рыбалке

Чуда не произошло. Сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался от удара током на рыбалке

19 июня 2024, 05:21
Фото: «Реквием»

Сотрудника УВЗ в Нижнем Тагиле погиб от удара током на рыбалке

Сотрудник тагильского Уралвагонзавода Сергей Орлов скончался в возрасте 67 лет. Причиной стала трагедия, случившаяся с ним на рыбалке.

Сергей трудился на заводе с 2018 года. Он обучал мужчин слесарно-станочному делу. Также тагильчанин с 2015 года работал на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК.

Погиб мужчина 15 июня. Он с другом находился на рыбалке в саду Нева. Во время ловли неожиданно раздался хлопок. Оказалось, что Сергей случайно задел провода, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».

Мужчина в результате получил 85% ожогов тела. Родные рассказали, что скорая прибыла быстро. Несмотря на выходной, врачи пришли на работу, чтобы спасти пациента.

К сожалению, чуда не произошло и через два дня после случившегося, в ЦГБ №1, не приходя в сознание Сергей ушел из жизни, — сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».

Коллеги считают его порядочным и талантливым. Его уважали как за профессиональные навыки, так и за человечное отношение к людям.

По словам сына Сергея Максима, папа был трудолюбивым и добрым. Он всегда был готов прийти на помощь. Главной для него была семья. Родным сложно поверить в то, что это случилось.

Прощание с Сергеем Орловым назначено на 19 июня в 13:30. Оно пройдет в похоронном зале на улице Челюскинцев, 47.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле прошло прощание с 85-летним экс-инженером Александром Хлопотовым.

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