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Published Сегодня, 15:52

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Маркетплейс трижды привозил екатеринбуржцу дырявый диван

Екатеринбуржец трижды получал от маркетплейса дырявые диваны

19 июня 2024, 15:52
Фото: tagilcity.ru

Маркетплейс трижды привозил екатеринбуржцу дырявый диван

Житель Екатеринбурга три раза заказывал мебель на одном из маркетплейсов и трижды ему привозили некачественный товар.

Житель Екатеринбурга Александр Шипулин рассказал ЕАН о своих приключениях с заказом мебели на популярной онлайн-площадке.

По его словам, первый раз диван привезли с пробитым днищем. Он отказался от товара и оформил возврат. Затем заказал мебель во второй раз — диван опять привезли испорченный.

Заказав диван в третий раз, Александр снова обнаружил у него пробитое днище. Мужчина утверждает, что будет заказывать мебель в четвертый раз уже из спортивного интереса: он хочет посмотреть, в каком состоянии ее привезут.

Отметим, что по закону маркетплейсы фактически освобождены от ответственности перед покупателями — отвечают за качество товара продавцы. А электронные площадки имеют статус агента и информационного посредника.

Ранее свердловчане месяцами ждали своих посылок от Ozon.

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