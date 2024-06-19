Екатеринбуржец трижды получал от маркетплейса дырявые диваны

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Житель Екатеринбурга Александр Шипулин рассказал ЕАН о своих приключениях с заказом мебели на популярной онлайн-площадке.
По его словам, первый раз диван привезли с пробитым днищем. Он отказался от товара и оформил возврат. Затем заказал мебель во второй раз — диван опять привезли испорченный.
Заказав диван в третий раз, Александр снова обнаружил у него пробитое днище. Мужчина утверждает, что будет заказывать мебель в четвертый раз уже из спортивного интереса: он хочет посмотреть, в каком состоянии ее привезут.
Отметим, что по закону маркетплейсы фактически освобождены от ответственности перед покупателями — отвечают за качество товара продавцы. А электронные площадки имеют статус агента и информационного посредника.
Ранее свердловчане месяцами ждали своих посылок от Ozon.