Евгений Куйвашев подвел итоги работы правительства Свердловской области в 2023 году

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:33
В ходе доклада депутатам Законодательного собрания Свердловской области глава региона указал на значительное укрепление экономики, а также на важность внедренных проектов, стимулирующих рост благополучия и качества жизни населения.
Мы продолжаем динамичное социально-экономическое развитие, сохраняем лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям. Валовой региональный продукт увеличился на 7%, что вдвое превышает средние значения по стране за последние несколько лет, — пояснил Евгений Куйвашев.
Технологическая независимость среднеуральской промышленности ежегодно повышается. Так, в прошлом году производство прибавило сразу 9%. Кроме того, произошла активизация инвестиционной деятельности: объем привлеченных капиталовложений составил 720 миллиардов рублей.
Обновление инфраструктуры в муниципалитетах Урала реализуется в полном объеме. В числе региональных проектов: обновление и строительство школ, больниц, учреждений культуры и спорта.
Причем в городах не просто ремонтируются старые объекты, а возводятся новые и современные. В каждом населенном пункте сегодня происходят позитивные перемены, — считает губернатор.
Одна из основных тем доклада — поддержка семей и традиционных ценностей. Этому способствует внедрение различных выплат, пособий и других льгот. Например, компенсация расходов на оплату ЖКХ, на покупку школьной одежды, бесплатное горячее питание для школьников, учеников колледжей и техникумов, региональный маткапитал, единое пособие и многое другое.
Многодетная российская семья должна стать нормой, а не исключением из правил. Особо хочется отметить рост числа многодетных семей. Сейчас их более 68 тысяч, тогда как 11 лет назад их было чуть больше 20 тысяч. Уверен, что новый национальный проект «Семья» позволит усилить работу в этом направлении, — сказал Евгений Куйвашев.
Главный фактор повышения продолжительности жизни — качественная и доступная медицина. В области активно развивается национальный проект «Здравоохранение» и несколько региональных программ. Благодаря им в 2023 году были смонтированы и переоснащены 29 ФАПов, обновлены три здания общеврачебных практик. В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась поликлиника Демидовской ГБ.
В этом году мы развернули еще 10 быстровозводимых модульных конструкций для нужд медицины. В Академическом районе Екатеринбурга совсем скоро заработает новая поликлиника. Уже к 2025 году рассчитываем построить еще 8 капитальных объектов здравоохранения в разных городах области, — заявил глава региона.
Острую нехватку кадров позволят снизить проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а пробудить интерес к обучению — открытие специализированных медклассов.
В 2023 году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в сельских территориях превысил 6 миллиардов рублей. При этом Свердловская область продолжает удерживать лидирующие позиции по производству овощей, мяса, молока и яиц.
Для повышения привлекательности жизни в небольших населенных пунктах региона ремонтируют Дома культуры, закупают спецтранспорт, увеличивают выплаты для молодых специалистов, а также строят газовые сети и переводят частные домовладения на голубое топливо.
На Среднем Урале ведется работа по внедрению новых национальных проектов технологического суверенитета, прорабатывается региональная законодательная база. По нескольким показателям, например, количество созданных передовых производственных технологий и количество выданных патентов, регион входит в первую пятерку по России. Каждая 20-я российская производственная технология разрабатывается именно в Свердловской области. К тому же в 2023 году Уральский научно-образовательный центр мирового уровня вошел в число лучших в стране.
По итогам прошлого года жилищные условия улучшили почти 155 тысяч семей. Досрочно выполнены и планы по расселению аварийного жилья — в общей сложности это коснулось 22 тысяч человек.
Рост объемов жилья должен быть прямопропорционален развитию сопутствующей инфраструктуры. Решаем эти вопросы, в том числе за счет программы «Стимул» и применения инструментов «Инфраструктурного меню», — сообщил Евгений Куйвашев.
Большие перспективы правительство видит в механизме комплексного развития территорий. С 2022 года подобные проекты внедряются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Среднеуральске. За прошлый год здесь благоустроили 617 дворов и 260 общественных пространств. Инициативность свердловчан позволила области войти в ТОП-10 регионов России с наибольшей долей городов с благоприятной средой.
Свердловская область намерена оперативно включиться в выполнение всех программ общенационального развития на период до 2030 года.
Необходимо в кратчайшие сроки сформировать региональные компоненты новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры» и «Экономика данных», — резюмировал губернатор.
Проактивная, стимулирующая политика, направленная на усиление конкурентных преимуществ, импортозамещение и достижение технологического суверенитета страны, рост благополучия и благосостояния граждан, комфортная жизнь уральцев — и в городе, и в селах — главные задачи на ближайшие годы.