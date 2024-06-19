Евгений Куйвашев подвел итоги работы правительства Свердловской области в 2023 году

На Среднем Урале ведется работа по внедрению новых национальных проектов технологического суверенитета, прорабатывается региональная законодательная база. По нескольким показателям, например, количество созданных передовых производственных технологий и количество выданных патентов, регион входит в первую пятерку по России. Каждая 20-я российская производственная технология разрабатывается именно в Свердловской области. К тому же в 2023 году Уральский научно-образовательный центр мирового уровня вошел в число лучших в стране.