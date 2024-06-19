Формальдегид и другие вредные вещества пять дней превышали норму в Екатеринбурге

13 июня в районе КРК «Уралец» был обнаружен оксид углерода на уровне в 3,2 раза выше относительно ПДК. В Октябрьском районе превышение составило в 1,5 ПДК, а в Железнодорожном районе и микрорайоне Юго-Западный — 1,4 и 1,3 ПДК соответственно. В тот же день в Октябрьском и Ленинском районах было отмечено превышение концентрации взвешенных веществ в 1,4 и 1,3 ПДК.