Формальдегид и другие вредные вещества пять дней превышали норму в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
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В период с 12 по 16 июня в регионе был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. В это время предприятия-загрязнители обязаны снижать объемы выбросов вредных веществ.
Однако на минувшей неделе в Екатеринбурге пять дней были превышения вредных веществ. Наиболее распространенным загрязнителем был формальдегид. 10 июня в Орджоникидзевском районе, а также в Октябрьском и Юго-Западном микрорайонах его уровень превысил предельно допустимую концентрацию на 40%, 20% и 4% соответственно, сообщает УГМС.
11 июня в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга было обнаружено загрязнение воздуха оксидом углерода, уровень которого был превышен на 2%. В тот же день в районе КРК «Уралец» был зафиксирован выброс формальдегида, концентрация которого составила 1,1 ПДК.
13 июня в районе КРК «Уралец» был обнаружен оксид углерода на уровне в 3,2 раза выше относительно ПДК. В Октябрьском районе превышение составило в 1,5 ПДК, а в Железнодорожном районе и микрорайоне Юго-Западный — 1,4 и 1,3 ПДК соответственно. В тот же день в Октябрьском и Ленинском районах было отмечено превышение концентрации взвешенных веществ в 1,4 и 1,3 ПДК.
14 июня жители Екатеринбурга дышали оксидом углерода. В частности, в микрорайоне Эльмаш концентрация этого вещества была выше нормы в пять раз. Уровень оксида углерода зафиксирован в размере 5,2 ПДК.
В течение дня 14 июня превышение концентрации оксида углерода было зафиксировано и в других районах города: в Верх-Исетском районе — в 1,2 ПДК днем и в 1,6 ПДК вечером, в Ленинском районе — в 4,2 ПДК днем.
В Ленинском районе также был обнаружен повышенный уровень взвешенных веществ — 1,04 ПДК. Аналогичная ситуация была и в Орджоникидзевском районе — 1,04 ПДК.
В микрорайонах КРК «Уралец» и Центральный был превышен уровень формальдегида — 1,4 и 1,1 ПДК соответственно.
15 июня ситуация с загрязнением воздуха в Екатеринбурге продолжилась. В микрорайоне Парковый обнаружили оксид углерода в концентрации 2,5 ПДК. В микрорайоне Эльмаш уровень оксида углерода составил чуть меньше 1,1 ПДК.
В Железнодорожном районе были превышены нормы по формальдегиду и взвешенным веществам — 1,02 и 1,03 ПДК соответственно.
Формальдегид, оксид азота и взвешенные вещества — это загрязнители воздуха, которые могут негативно влиять на здоровье человека.
Формальдегид — его вдыхание вызывает раздражение глаз, носа, горла и легких, а также может привести к аллергическим реакциям и раку.
Оксид азота бьет по дыхательной системе и влияет на людей с респираторными заболеваниями. Высокие концентрации вызовут проблемы с дыханием и у здоровых людей.
Взвешенные частицы — они могут привести к воспалению дыхательных путей, затрудненному дыхание, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже преждевременной смерти.