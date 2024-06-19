Как помочь человеку при солнечном ударе: что можно и что категорически запрещено

Летом получить солнечный удар очень легко. Для этого необязательно лежать на пляже под палящими лучами — достаточно обычного перегрева, который возможен даже в тени. Это состояние очень опасно, особенно у ребенка, и даже может привести к смерти. Как помочь пострадавшему и как не навредить?

∟ Тепловой и солнечный удары: в чем разница ∟ Как проявляются симптомы солнечного удара ∟ Первая помощь при солнечном ударе* ∟ Как избежать солнечного удара