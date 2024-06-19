Как помочь человеку при солнечном ударе: что можно и что категорически запрещено

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Под тепловым ударом специалисты понимают сильный перегрев организма, который может возникнуть по совершенно разным причинам: при длительном пребывании в бане, при интенсивных физических нагрузках в душном помещении, при перекутывании ребенка. Солнечный удар является разновидностью теплового удара. Главным провоцирующим фактором при этом выступает солнце.
Получить солнечный удар можно не только из-за прямого воздействия лучей. Также опасно ионизирующее воздействие солнца. В этом случае солнечный удар может произойти и в нежаркий день, когда человек в ясный день слишком долго находится на открытом воздухе.
По словам врача-терапевта, специалиста по профилактике Ирины Слепковой, они различаются в зависимости от тяжести состояния, в котором находится человек.
При легкой степени солнечного удара человек сильно краснеет, ему жарко и трудно дышать, повышается потоотделение, болит и кружится голова, пульс становится частым (тахикардия), появляется тошнота, иногда рвота. Человеку очень хочется пить, однако из-за тошноты он не может нормально утолить жажду. Ребенок при солнечном ударе становится очень вялым, может не реагировать на внешние раздражители.
При средней степени солнечного удара голова болит очень сильно, а температура повышается до 38-40 градусов. Может открыться сильная рвота, которая сопровождается носовыми кровотечениями, шумом в ушах и нарушениями координации. Человек нередко теряет сознание, возникают проблемы в работе сердца.
Тяжелая степень солнечного удара опасна для жизни, предупреждает эксперт. Все вышеперечисленные симптомы сопровождаются галлюцинациями, развивается бред и спутанность сознания. Температура тела повышается до критических значений — 40-41 градуса. Могут начаться судороги с непроизвольным мочеиспусканием. Без медицинской помощи человек, особенно маленький ребенок, может впасть в кому и умереть.
Человеку с признаками солнечного удара требуется немедленная помощь. При легкой степени можно попытаться справиться своими силами, при средней и тяжелой степени может понадобиться госпитализация, говорит Ирина Слепкова.
Первым делом пострадавшего нужно перенести в прохладное, хорошо проветриваемое и затемненное помещение, освободить от одежды. Необходимо измерить давление: если оно повышено, нужно слегка приподнять голову, при пониженном — приподнять ноги. Лицо и тело обрызгать водой комнатной температуры. Далее человека нужно напоить прохладной водой (нельзя поить газировкой, сладкими соками, категорически запрещены спиртные напитки). При возникновении рвоты поить нужно маленькими порциями с перерывами, но часто. Остыть помогают прохладные (но не холодные) водные компрессы на области прохождения крупных магистральных сосудов — подмышки, паховую область, затылок, шею, лоб.
Во время приступов рвоты человека нужно уложить на бок, чтобы он не захлебнулся. Но в целом пострадавшего стоит как можно меньше перемещать, обеспечив ему полный покой.
Нужно избегать резкого охлаждения организма после солнечного удара — тело должно остывать постепенно. В противном случае можно спровоцировать сильный спазм сосудов, инфаркт или инсульт. К телу нельзя прикладывать лед, также не стоит устраивать перегревшемуся на солнце человеку холодную ванну.
*Советы носят рекомендательный характер. При возникновении симптомов солнечного удара у вас или ваших близких необходима очная консультация врача.
Вопреки распространенному мнению солнечный удар возникает не только при перегреве головы. Его способные спровоцировать и солнечные ожоги. Важно, находясь на солнце, пользоваться солнцезащитными кремами, носить легкую одежду светлых тонов, не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами.
Очень важно соблюдать питьевой режим: организм в жару должен получать достаточное количество жидкости. Утолять жажду можно водой, зеленым чаем, несладкими ягодными морсами. Запрещены газированные напитки, сладкие соки из пакетов, алкоголь. Также лучше не употреблять в жару жирную высококалорийную пищу.
Солнце наиболее активно с 11 до 17 часов. В это время лучше не находиться на пляже и не работать на даче.
Летнее солнце может быть ласковым и приятным, однако может превратиться в злейшего врага, если пренебречь элементарными мерами безопасности.