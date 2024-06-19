Крупных щук наловили свердловчане в Верх-Нейвинском пруду

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Богатым уловом уральские рыбаки поделились в социальных сетях. Они рассказали, что ездили на рыбалку 16 и 17 июня. Крупная щука была поймана с 4 до 8 утра. Фотографии опубликовал паблик «Уральский клуб рыбалки».
Самая крупная из щук весила 2,2 кг. Также попались экземпляры весом 1,8, 1,6 и 1,5 кг. Более мелкую рыбу выпускали. Например, на подрост отправился щуренок весом 600 граммов. Хищниц ловили на воблер с заглублением около 2,7 метров, также поделились свердловчане.
Опытные рыбаки предпочитают именно утреннюю «охоту» из-за особенностей режима питания обитателей водоемов: у большинства видов рыб именно в утренние часы разыгрывается прямо-таки волчий аппетит. Хищные рыбы вроде щуки выходят в это время на охоту.
Верх-Нейвинский пруд — это искусственный водоем с 300-летней историей. Он был вырыт в 1762 году и использовался для нужд Верх-Нейвинского завода. Расположен в Новоуральском районе Свердловской области. Его воды богаты щукой, плотвой, налимом, ершом, окунем, также здесь водятся лещи.
В сентябре 2023 года в пруд были выпущены 27 тысяч мальков сазана.
Ранее свердловский рыбак поймал в реке Пышма семь рыб.