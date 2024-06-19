Крупных щук наловили свердловчане в Верх-Нейвинском пруду

Верх-Нейвинский пруд — это искусственный водоем с 300-летней историей. Он был вырыт в 1762 году и использовался для нужд Верх-Нейвинского завода. Расположен в Новоуральском районе Свердловской области. Его воды богаты щукой, плотвой, налимом, ершом, окунем, также здесь водятся лещи.