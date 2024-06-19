Ливни и грозы после жары пришли в Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
На территории области распространится циклон, который повлечет за собой сильные дожди и грозы, рассказал Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Также в регионе станет прохладнее — температура снизится до +18 градусов. 20–23 июня снова потеплеет до +26 градусов. А 25 июня в населенных пунктах области температура будет на уровне +17.
Напомним, 19 июня 2024 года в Свердловской области прогнозировались осадки и жаркая погода, которая достигнет +31 градус. Кроме того, во время гроз будет усиливаться ветер до 25 метров.