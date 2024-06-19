tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Ливни и грозы после жары пришли в Свердловскую область

Ливни и грозы после жары пришли в Свердловскую область

19 июня 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Грозы и сильные дожди пришли в Свердловскую область 19 июня 2024 года.

На территории области распространится циклон, который повлечет за собой сильные дожди и грозы, рассказал Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Также в регионе станет прохладнее — температура снизится до +18 градусов. 20–23 июня снова потеплеет до +26 градусов. А 25 июня в населенных пунктах области температура будет на уровне +17.

Напомним, 19 июня 2024 года в Свердловской области прогнозировались осадки и жаркая погода, которая достигнет +31 градус. Кроме того, во время гроз будет усиливаться ветер до 25 метров.

Грозы и град идут по Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Штормовой ветер придет в Свердловскую областьИюль в Свердловской области станет самым теплым летним месяцемЛивни и снег ожидаются в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Циклон#Лето#Дожди#Окружающая среда#Природа#Ливни#Екатеринбург#Синоптик#Грозы
Подпишитесь
Реконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:27
Формальдегид и другие вредные вещества пять дней превышали норму в Екатеринбурге
Сегодня, 04:23
Волонтер спас заблудившуюся женщину в лесу под Верхней Пышмой
Сегодня, 03:52
Приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма за взятку
Сегодня, 05:54
Жители Екатеринбурга сутками стоят в очередях в полиции из-за красной печати
Сегодня, 04:37
Чуда не произошло. Сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался от удара током на рыбалке
Сегодня, 05:21