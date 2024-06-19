Мальчик на велосипеде столкнулся с автомобилем на трассе в Нижнесергинском районе

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Автомобилист, ехавший из города Михайловск, столкнулся с мальчиком, который ехал на велосипеде. Школьник не уступил место водителю машины, из-за чего и случилась авария, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В результате столкновения мальчик получил травму головы. Его отвезли в медучреждение. Известно, что на нем не было защитной экипировки и он катался с разрешения родителей.
Напомним, 14 июня 2024 года под Нижним Тагилом 13-летняя девочка на питбайке столкнулась с автомобилем.