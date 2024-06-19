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Updated Сегодня, 05:26

Мальчик на велосипеде столкнулся с автомобилем на трассе в Нижнесергинском районе

Мальчик на велосипеде столкнулся с автомобилем на трассе в Нижнесергинском районе

19 июня 2024, 05:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области
11-летний велосипедист столкнулся с автомобилем Lada Niva на трассе в Нижнесергинском районе. ДТП произошло 18 июня 2024 года.

Автомобилист, ехавший из города Михайловск, столкнулся с мальчиком, который ехал на велосипеде. Школьник не уступил место водителю машины, из-за чего и случилась авария, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате столкновения мальчик получил травму головы. Его отвезли в медучреждение. Известно, что на нем не было защитной экипировки и он катался с разрешения родителей.

Напомним, 14 июня 2024 года под Нижним Тагилом 13-летняя девочка на питбайке столкнулась с автомобилем.

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