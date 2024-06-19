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Updated Сегодня, 05:59

Мать двоих детей погибла в поселке Исеть под Екатеринбургом

Мать двоих детей погибла в поселке Исеть под Екатеринбургом

19 июня 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney
Мать двоих детей погибла в поселке Исеть под Екатеринбургом. Инцидент случился 17 июня. Она попала под колеса поезда.

Женщина работала на местном заводе и воспитывала двоих детей.

По словам брата погибшей, Елена в день трагедии шла с работы. Она всегда ходила этим маршрутом. На переезде женщина пропустила один поезд. Она начала идти, но оказалось, что идет еще один, встречный поезд. Под его колесами она и погибла. Брат пояснил, что встречный поезд она не услышала, так как было слишком шумно, пишет Е1.

Официальной информации о происшествии пока нет. Известно, что проводится проверка.

Напомним, 14 июня стало известно о гибели еще одной женщины. ЧП случилось в Тавде. Женщину сбил поезд.

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