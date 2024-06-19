Мать двоих детей погибла в поселке Исеть под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Женщина работала на местном заводе и воспитывала двоих детей.
По словам брата погибшей, Елена в день трагедии шла с работы. Она всегда ходила этим маршрутом. На переезде женщина пропустила один поезд. Она начала идти, но оказалось, что идет еще один, встречный поезд. Под его колесами она и погибла. Брат пояснил, что встречный поезд она не услышала, так как было слишком шумно, пишет Е1.
Официальной информации о происшествии пока нет. Известно, что проводится проверка.
Напомним, 14 июня стало известно о гибели еще одной женщины. ЧП случилось в Тавде. Женщину сбил поезд.