Несанкционированную свалку ликвидируют в Нижнем Тагиле у школы Юных футболистов

Согласно документации, подрядчик должен погрузить в транспорт 8,4 тонны строительного мусора, в том числе отходы III–V класса опасности. Затем водители вывезут его для захоронения на полигоне. Кроме того, нужно сделать планировку площадей бульдозерами в размере 2,8 тысячи квадратных метров.