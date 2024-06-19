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Несанкционированную свалку ликвидируют в Нижнем Тагиле у школы Юных футболистов

Несанкционированную свалку ликвидируют в Нижнем Тагиле у школы Юных футболистов

19 июня 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле выделено более 10,7 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированной свалки, которая располагается напротив школы Юных футболистов на улице Маяковского, 1.

Согласно документации, подрядчик должен погрузить в транспорт 8,4 тонны строительного мусора, в том числе отходы III–V класса опасности. Затем водители вывезут его для захоронения на полигоне. Кроме того, нужно сделать планировку площадей бульдозерами в размере 2,8 тысячи квадратных метров.

Все работы подрядчику необходимо окончить до 31 августа 2024 года, соблюдая при этом необходимые правила по технике безопасности и движению транспорта.

Ранее жители Нижнего Тагила заявили о свалке костей крупного скота на Тагилстрое. Природная прокуратура провела проверку, отходы оказались на территории ГУФСИН.

ГУФСИН в Нижнем Тагиле устранила свалку только после представления прокуратуры
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Дети#Подрядчик#Футбол#Мусор#Уборка#Екатеринбург#Свалка#Закупка
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