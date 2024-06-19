Несанкционированную свалку ликвидируют в Нижнем Тагиле у школы Юных футболистов

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Согласно документации, подрядчик должен погрузить в транспорт 8,4 тонны строительного мусора, в том числе отходы III–V класса опасности. Затем водители вывезут его для захоронения на полигоне. Кроме того, нужно сделать планировку площадей бульдозерами в размере 2,8 тысячи квадратных метров.
Все работы подрядчику необходимо окончить до 31 августа 2024 года, соблюдая при этом необходимые правила по технике безопасности и движению транспорта.
Ранее жители Нижнего Тагила заявили о свалке костей крупного скота на Тагилстрое. Природная прокуратура провела проверку, отходы оказались на территории ГУФСИН.