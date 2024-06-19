Пассажир автомобиля скончался в ДТП в Челябинске из-за поливальной машины

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Поливальная техника вместо воды разлила на проезжей части горюче-смазочную смесь. Из-за этого иномарка врезалась в «ГАЗель», а затем улетела в кювет, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В результате ДТП скончался молодой человек, который сидел на месте пассажира сзади. Другой пассажир и водитель Hyundai травмировались.
Напомним, 17 июня 2024 года в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. Одну из машин отбросило на тротуар, из-за чего пострадала стоявшая на этом месте девушка.