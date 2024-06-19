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Пассажир автомобиля скончался в ДТП в Челябинске из-за поливальной машины

Пассажир автомобиля скончался в ДТП в Челябинске из-за поливальной машины

19 июня 2024, 06:18
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
В Челябинске случилась смертельная авария из-за поливальной машины. На дороге столкнулись автомобили Hyundai IX35 и «ГАЗель».

Поливальная техника вместо воды разлила на проезжей части горюче-смазочную смесь. Из-за этого иномарка врезалась в «ГАЗель», а затем улетела в кювет, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

В результате ДТП скончался молодой человек, который сидел на месте пассажира сзади. Другой пассажир и водитель Hyundai травмировались.

Напомним, 17 июня 2024 года в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. Одну из машин отбросило на тротуар, из-за чего пострадала стоявшая на этом месте девушка.

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