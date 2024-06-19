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Под Нижним Тагилом снова ищут подрядчика на строительство новой котельной

Под Нижним Тагилом снова ищут подрядчика на строительство новой котельной

19 июня 2024, 11:35
Фото: 1MI
В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом планируют построить новую котельную. Департамент госзакупок вновь объявил тендер, стоимость объекта увеличена до 116,4 миллиона рублей.

Предыдущая закупка была признана несостоявшейся. На нее заявился лишь один подрядчик, но заявка не соответствовала необходимым требованиям.

Условия остались прежними. Одноэтажное здание будет построено к середине лета 2025 года на улице Почтовая. Годовая выработка тепла составит 13,6 тысячи Гкал. Необходимая документация уже готова и прошла проверку.

Подрядчику необходимо контролировать все работы при строительстве. Перед сдачей объекта нужно провести инвентаризацию сетей электричества, водоснабжения, пожаротушения, газоснабжения и самого здания котельной.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Екатеринбурге построят новую котельную в Академическом районе.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Строительство#Котельная#Петрокаменское#Екатеринбург#Закупка
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