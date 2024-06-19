Под Нижним Тагилом снова ищут подрядчика на строительство новой котельной

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Предыдущая закупка была признана несостоявшейся. На нее заявился лишь один подрядчик, но заявка не соответствовала необходимым требованиям.
Условия остались прежними. Одноэтажное здание будет построено к середине лета 2025 года на улице Почтовая. Годовая выработка тепла составит 13,6 тысячи Гкал. Необходимая документация уже готова и прошла проверку.
Подрядчику необходимо контролировать все работы при строительстве. Перед сдачей объекта нужно провести инвентаризацию сетей электричества, водоснабжения, пожаротушения, газоснабжения и самого здания котельной.
Ранее стало известно, что в 2026 году в Екатеринбурге построят новую котельную в Академическом районе.