Пьяный житель Екатеринбурга чуть не убил ножом соседа

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвал в подъезд своего соседа. Из-за личной неприязни, которую испытывал к нему екатеринбуржец, он решил совершить убийство и, когда сосед вышел из квартиры, он напал на него с ножом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Удары были нанесены в живот и в плечо. Пострадавший остался жив благодаря тому, что ему вовремя оказали помощь. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы дела были отправлены в суд.
Напомним, девушка в Екатеринбурга ударила своего молодого человека ножом в спину. Пострадавший сообщил, что не имеет к ней претензий.