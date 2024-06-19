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Пьяный житель Екатеринбурга чуть не убил ножом соседа

Пьяный житель Екатеринбурга чуть не убил ножом соседа

19 июня 2024, 07:25
Фото: 1MI
Житель поселка Исток в Екатеринбурга пытался убить ножом своего соседа из-за личной неприязни. ЧП случилось 4 ноября 2023 года.

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвал в подъезд своего соседа. Из-за личной неприязни, которую испытывал к нему екатеринбуржец, он решил совершить убийство и, когда сосед вышел из квартиры, он напал на него с ножом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Удары были нанесены в живот и в плечо. Пострадавший остался жив благодаря тому, что ему вовремя оказали помощь. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы дела были отправлены в суд.

Напомним, девушка в Екатеринбурга ударила своего молодого человека ножом в спину. Пострадавший сообщил, что не имеет к ней претензий.

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