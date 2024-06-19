Пьяный житель Екатеринбурга чуть не убил ножом соседа

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвал в подъезд своего соседа. Из-за личной неприязни, которую испытывал к нему екатеринбуржец, он решил совершить убийство и, когда сосед вышел из квартиры, он напал на него с ножом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.