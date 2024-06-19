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РЭО приступил к сбору инициатив властей регионов в сфере обращения с ТКО

РЭО приступил к сбору инициатив властей регионов в сфере обращения с ТКО

19 июня 2024, 17:57
Фото: reo.ru
На первом заседании Федерального штаба по решению проблемных вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Российский экологический оператор решил провести сбор инициатив от региональных органов власти до 10 июля.

Заседание под председательством генерального директора РЭО Дениса Буцаева состоялось 19 июня. Об этом пишет 56orb.ru.

По словам Буцаева, штаб был создан по инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Его целью является консолидация всех инициатив, связанных со сферой обращения с отходами. Глава РЭО отметил, что многие инициативы, озвученные в ходе первого заседания штаба, требуют отдельного обсуждения и рассмотрения. Кроме того, они будут включены в план деятельности штаба на 2024 год.

В ходе мероприятия также рассматривались следующие вопросы: выявление дефицита контейнерных площадок, развитие раздельного накопления ТКО и мест приема вторичных ресурсов, исполнение целевых показателей регионами, в частности на труднодоступных территориях, проблемы, связанные с требованиями по максимально допустимой нагрузке на ось мусоровозов, весовой контроль, тарифорегулирование, реализация инвестпроектов по созданию объектов ТКО в регионах, проведение орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, расположенных в 6-й подзоне приаэродромной территории, разработка территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.

Участниками заседания стали представители Совфеда, Минприроды России, ФАС России, Минстроя России, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», органов государственной власти субъектов РФ, региональных операторов по обращению с ТКО.

Планируется, что итоговый состав штаба и план его работы РЭО сформирует до 10 июля. Обратную связь можно будет получить через ФГИС УТКО. Второе заседание планируется провести во второй-третьей декаде июля.

#Общество
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