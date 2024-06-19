РЭО приступил к сбору инициатив властей регионов в сфере обращения с ТКО

По словам Буцаева, штаб был создан по инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Его целью является консолидация всех инициатив, связанных со сферой обращения с отходами. Глава РЭО отметил, что многие инициативы, озвученные в ходе первого заседания штаба, требуют отдельного обсуждения и рассмотрения. Кроме того, они будут включены в план деятельности штаба на 2024 год.