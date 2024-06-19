Русло реки Шайтанки планируют очистить в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Ликвидация загрязнения и спрямление русла реки Шайтанка будет проводиться в селе Николо-Павловское. Протяженность участка составит около 6,1 километра, от переулка Колхозный до железнодорожного моста в районе улице Заречной.
Согласно документации, проектантам необходимо обеспечить восстановление геоэкосистемы реки. Кроме того, для снижения уровня паводковых вод и для увеличения пропускной способности, русло нужно спрямить в заданном районе.
Работы, которые в дальнейшем будут проведены, должны привести к улучшению качества воды. Также подрядная организация, которая выиграет торги, разработает рыбохозяйственный раздел и согласует его отделом рыболовства.
Все изыскания необходимо окончить до 15 ноября 2024 года. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 24 июня. Затем будет определен подрядчик, который предложит наилучшую цену.
Ранее стало известно, что в районе поселка Евстюниха планируется очистить русло реки Тагил. Стоимость проекта на исследования составила 6,9 миллиона рублей. Работы будут проводиться на протяжении четырех километров. Торги тоже объявлял департамент госзакупок Свердловской области.