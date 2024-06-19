Школьница в Серове перевела мошенникам 360 тысяч со счета матери

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Дочь женщины является ученицей 5 класса. Вечером она взяла поиграть телефон. Там, в мессенджере, она увидела рекламу. Она обещала получение игровой валюты.
Девочка зашла по ссылке и в чате неизвестный пообещал, что не выдаст ее, если она напишет свой номер телефона, а также возьмет мамин и кое-что сделает.
Когда мама уснула, девочка взяла ее телефон, зашла в онлайн-банк и сделала нужные злоумышленникам переводы. Всего она перевела 360 тысяч рублей. Полиция проводит проверку, сообщили в МО МВД «Серовский».
Ранее в Екатеринбурге младшеклассница во время игры в телефон отправила мошенникам 700 тысяч рублей с родительских счетов.