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Школьница в Серове перевела мошенникам 360 тысяч со счета матери

Школьница в Серове перевела мошенникам 360 тысяч со счета матери

19 июня 2024, 07:50
Фото: 1MI
В полицию Серова поступило заявление от мамы девочки. Она обратилась туда 12 июня. По словам женщины, с ее счета были похищены 360 тысяч рублей.

Дочь женщины является ученицей 5 класса. Вечером она взяла поиграть телефон. Там, в мессенджере, она увидела рекламу. Она обещала получение игровой валюты.

Девочка зашла по ссылке и в чате неизвестный пообещал, что не выдаст ее, если она напишет свой номер телефона, а также возьмет мамин и кое-что сделает.

Когда мама уснула, девочка взяла ее телефон, зашла в онлайн-банк и сделала нужные злоумышленникам переводы. Всего она перевела 360 тысяч рублей. Полиция проводит проверку, сообщили в МО МВД «Серовский».

Ранее в Екатеринбурге младшеклассница во время игры в телефон отправила мошенникам 700 тысяч рублей с родительских счетов.

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