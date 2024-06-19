Шквалистые ветра придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Так, непогода придет во второй половине дня 19 июня, а также будет длиться на протяжении всего дня 20 июня, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Ветер во время гроз может усиливаться до 25 метров. Свердловчанам рекомендуют соблюдать осторожность и правила безопасности во время сильных осадков.
Напомним, после жаркой погоды в Свердловской области наступила прохлада. Температура 19 июня снизилась до +18 градусов. В конце текущей недели ожидается кратковременное потепление, а затем снова станет прохладнее до +17 градусов.