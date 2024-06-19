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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Шквалистые ветра придут в Свердловскую область

Шквалистые ветра придут в Свердловскую область

19 июня 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Непогода в виде сильных дождей, гроз, шквалистого ветра и града распространится по территории Свердловской области 19 и 20 июня 2024 года.

Так, непогода придет во второй половине дня 19 июня, а также будет длиться на протяжении всего дня 20 июня, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Ветер во время гроз может усиливаться до 25 метров. Свердловчанам рекомендуют соблюдать осторожность и правила безопасности во время сильных осадков.

Напомним, после жаркой погоды в Свердловской области наступила прохлада. Температура 19 июня снизилась до +18 градусов. В конце текущей недели ожидается кратковременное потепление, а затем снова станет прохладнее до +17 градусов.

Дожди и грозы снова надвигаются на Свердловскую область
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