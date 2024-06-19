Создатели Hamster Kombat разводят наивных: 5 доказательств

Какие же выводы можно сделать из вышесказанного? Если вы играете в Hamster Kombat просто для развлечения, то в этом нет ничего страшного — этот проект не лучше и не хуже других «тапалок». Но если вы планируете реально заработать на проекте, то в этом случае стоит задуматься, стоит ли овчинка выделки.