Создатели Hamster Kombat разводят наивных: 5 доказательств

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Разработчики хомяка хранят строгое инкогнито: о них нет вообще никакой информации, пишет обозреватель «Спорт-экспресс» Алина Бондаренко. А если это так, то понять, действительно ли чисты их намерения, достаточно трудно. Вероятно, разработчикам кликера не дают покоя лавры создателей криптопроекта Notcoin, которые в итоге раздали своим подписчикам заветные токены. Но если «ноткоиновцы» никогда не стеснялись себя пиарить, то владельцы Hamster Kombat предпочитают находиться в тени.
В сети ходят упорные слухи, что к созданию игры причастен владелец Telegram Павел Дуров, однако никаких реальных подтверждений этому нет.
Листинг токенов $HMSTR уже несколько раз переносился. Создатели хомяка продолжают кормить своих подписчиков обещаниями: листинг вот-вот будет объявлен, нужно чуть-чуть подождать, все будет уже в июне, в крайнем случае, в июле и т. д. Например, сейчас в разделе Airdrop висит следующее объявление:
Листинг уже в пути. Задания появятся ниже. Выполните их, чтобы принять участие в Airdrop.
А пока задание в разделе лишь одно — подключить кошелек TON. Все это наводит на определенные размышления: либо у создателей хомяка вообще нет намерения выплатить подписчикам деньги, либо свои обещания на данный момент они выполнить не в состоянии.
Даже если листинг действительно произойдет, то рассчитывать на какую-либо существенную прибыль подписчикам не стоит. Понять это можно, лишь сопоставив некоторые факты. Так, если число подписчиков составляет 150 млн человек, как уверяют хозяева хомяка, то только на выплаты каждому по 10 долларов потребуется капитал в 1,5 млрд. В этом случае за проектом должны стоять крупные инвесторы.
Снижает шансы на крупные выплаты и тот факт, что большинство подписчиков Hamster Kombat — это жители небогатых регионов планеты: СНГ, Африки и Азии.
Интерес к токенам $HMSTR специально подогревается, чтобы привлечь как можно больше инвесторов. Цены при этом могут сильно завышаться, что станет приманкой для все новых вкладчиков. Но как только цена достигнет своего пика, то пампинг прекратится, а разработчики и крупные инвесторы разом продадут свои запасы, обрушив курс $HMSTR.
В дураках в этом случает останутся все остальные вкладчики, которые потеряют реальные живые деньги, вложенные в «хомячью» валюту.
Одним из способов заработка в Hamster Kombat является подписка на определенные социальные сети и YouTube-каналы. Выгода для разработчиков в этом случае очевидна: чем больше подписчиков, тем реальнее шанс заработать на рекламе. Таким образом 150 млн человек становятся просто инструментом для получения прибыли, которая пойдет в карман неизвестному «дяде».
Какие же выводы можно сделать из вышесказанного? Если вы играете в Hamster Kombat просто для развлечения, то в этом нет ничего страшного — этот проект не лучше и не хуже других «тапалок». Но если вы планируете реально заработать на проекте, то в этом случае стоит задуматься, стоит ли овчинка выделки.