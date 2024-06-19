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Updated Сегодня, 14:33

Тагильский депутат-врач подписал контракт и уехал в зону СВО

«Там нужны такие специалисты». В зону СВО отправился тагильский депутат-кардиохирург

19 июня 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney

Тагильский депутат-врач подписал контракт и уехал в зону СВО

Депутат из Нижнего Тагила Андрей Шерстобитов намерен работать по специальности — в военном госпитале.

Талантливый врач-кардиохирург и депутат гордумы, Шерстобитов подписал контракт сроком на шесть месяцев, сообщил тагильский журналист Владимир Инжеватов.

Фото: страница Андрея Шерстобитова в ВК

Отмечается, что в зоне специальной военной операции Андрей Шерстобитов находится с сегодняшнего дня — 19 июня.

Молодец! Нашим ребятам там нужны такие специалисты, — отметил Инжеватов.

Ранее на СВО отправился экс-глава свердловского Минтранса Василий Старков.

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