«Там нужны такие специалисты». В зону СВО отправился тагильский депутат-кардиохирург

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Талантливый врач-кардиохирург и депутат гордумы, Шерстобитов подписал контракт сроком на шесть месяцев, сообщил тагильский журналист Владимир Инжеватов.
Отмечается, что в зоне специальной военной операции Андрей Шерстобитов находится с сегодняшнего дня — 19 июня.
Молодец! Нашим ребятам там нужны такие специалисты, — отметил Инжеватов.
Ранее на СВО отправился экс-глава свердловского Минтранса Василий Старков.