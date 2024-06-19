Туристы в Краснодарском крае массово попадают в больницы с инфекциями

Врачи-иммунолог Георгий Викулов рассказал, что в Черном море содержатся вирусы, а также отходы жизнедеятельности людей. Кроме того, данное море является малосоленым: йода и соли в нем не хватает для того, чтобы «убить» вирусы. Очистные сооружения Сочи и ближайших местностей были построены в 70-х годах 20 века и сейчас их мощностей существенно не хватает. В 2021 году началась программа по обновлению сооружений, однако она закончится не раньше 2025 года. При этом даже их полное обновление не разрешит имеющуюся проблему.