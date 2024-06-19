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Туристы в Краснодарском крае массово попадают в больницы с инфекциями

Туристы в Краснодарском крае массово попадают в больницы с инфекциями

19 июня 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
Туристы с пляжей в Краснодарском крае в 2024 году массово оказываются в больницах с ротавирусом, гепатитом и другими заболеваниями. Самыми опасными городами считаются Адлер, Анапа, Лоо и Сочи.

В Краснодарском крае происходит 88% случаев, после которых отдыхающим нужна медпомощь. Так, люди чаще всего болеют отитами, синуситами, а также заболеваниями, связанными с ЖКТ. ЛОР-заболевания происходят в связи с тем, что отдыхающие часто проводят время в номерах с включенным кондиционером, пишут «Новые известия».

Особенно легко «подхватить» в море ротавирус во второй половине летнего сезона и в начале осени. По словам туристов, которые приезжали отдыхать в июле и августе, заразиться можно просто поплавав в море. Глава департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков отметил, что особенно опасно заходить в море после мощных дождей, так как повышается вероятность заболеть ротавирусом и другими опасными болезнями.

По словам Меньшикова, люди могут таким образом заболеть гепатитом и кожной инфекцией. Кроме того, бактерии могут долгое время находиться в теплой воде, которая влияет на их размножение. Известно, что в 2023 году пляжи закрывали на пять дней после шторма, однако ситуацию это не спасло: инфекционное медучреждение было переполнено. При этом ротавирус особенно опасен для детей.

Врачи-иммунолог Георгий Викулов рассказал, что в Черном море содержатся вирусы, а также отходы жизнедеятельности людей. Кроме того, данное море является малосоленым: йода и соли в нем не хватает для того, чтобы «убить» вирусы. Очистные сооружения Сочи и ближайших местностей были построены в 70-х годах 20 века и сейчас их мощностей существенно не хватает. В 2021 году началась программа по обновлению сооружений, однако она закончится не раньше 2025 года. При этом даже их полное обновление не разрешит имеющуюся проблему.

В Краснодарском крае есть «частная канализация», не относящаяся к городу. За ней никто не наблюдает, а излив ее идет в море. Так, весной 2024 года местные жители обратили внимание на то, что стоки канализации идут в водоем Восточный Дагомыс. В местном «Водоканале» утверждают, что во всем виноваты сами жители, которые засоряют канализации. По словам туристов, даже в местах нахождения отдыхающих открыто сливают в море неочищенные воды.

Напомним, в сентябре 2023 года умерла семилетняя девочка из Екатеринбурга, которая приехала с родителями в Лазаревское и заболела ротавирусом. Врачи пытались спасти ее, но безуспешно.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Экология#Отдых#Очистные сооружения#Водоемы#Туристы#Инфекция#Краснодарский край#Гепатит#Ротавирус#Море#Отдыхающие#Вирусы#Черное море#Заболевания#Екатеринбург
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