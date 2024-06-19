В Екатеринбурге мужчина мучает соседей записями трансляций молитв

По их словам, мужчина включает громко трансляции молитв и другие «чудесные звуки». Они отметили, что три этажа это слушают сутками. Полиция в данном вопросе оказалась бессильна. Также соседи рассказывают, что мужчина может им выключить свет. Также они утверждают, что его поведение неадекватное.