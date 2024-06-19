В Екатеринбурге мужчина мучает соседей записями трансляций молитв

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
По их словам, мужчина включает громко трансляции молитв и другие «чудесные звуки». Они отметили, что три этажа это слушают сутками. Полиция в данном вопросе оказалась бессильна. Также соседи рассказывают, что мужчина может им выключить свет. Также они утверждают, что его поведение неадекватное.
Мужчина нигде не работает, заявляют соседи, а проживает с семьей. На вид это молодой человек в возрасте около 30 лет, пишет Е1.
Один из соседей рассказал, что екатеринбуржец писал девушкам, вызывал МЧС якобы на пожар. С зимы он стал выключать свет и громко включать разные звуки, в том числе и молитвы.
Когда к нему приезжает полиция, то мужчина говорит, что якобы его запугали и потом он не открывает дверь.
Напомним, в начале июня житель Екатеринбурга устроил дебош в одном из ТЦ города. Он бегал с ножом. При этом у мужчины шла кровь.