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Published Сегодня, 04:14

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Updated Сегодня, 04:16

В Екатеринбурге мужчина мучает соседей записями трансляций молитв

В Екатеринбурге мужчина мучает соседей записями трансляций молитв

19 июня 2024, 04:14
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга на улице Рябина, 19 жильцы жалуются на шумного соседа.

По их словам, мужчина включает громко трансляции молитв и другие «чудесные звуки». Они отметили, что три этажа это слушают сутками. Полиция в данном вопросе оказалась бессильна. Также соседи рассказывают, что мужчина может им выключить свет. Также они утверждают, что его поведение неадекватное.

Мужчина нигде не работает, заявляют соседи, а проживает с семьей. На вид это молодой человек в возрасте около 30 лет, пишет Е1.

Один из соседей рассказал, что екатеринбуржец писал девушкам, вызывал МЧС якобы на пожар. С зимы он стал выключать свет и громко включать разные звуки, в том числе и молитвы.

Когда к нему приезжает полиция, то мужчина говорит, что якобы его запугали и потом он не открывает дверь.

Напомним, в начале июня житель Екатеринбурга устроил дебош в одном из ТЦ города. Он бегал с ножом. При этом у мужчины шла кровь.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Полиция#Конфликт#Соседи#Екатеринбург#Инцидент
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