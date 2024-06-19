В Екатеринбурге появится новая набережная Исети

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Работы по благоустройству набережной начнутся до конца 2024 года. На этой территории появятся парк с детскими и спортивными площадками, кафе, лодочные станции, дорожки для прогулок, бега и велосипедов. Также здесь планируется обустроить пляж, рассказали на официальном сайте компании «Гринвич. Недвижимость».
Благоустройством займется компания «Гринвич. Недвижимость». Сообщается, что в случае, если жители ближайших к водоему домов захотят оградить часть территории, они смогут это сделать.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге будут благоустроены 16 дворов.