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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Екатеринбурге появится новая набережная Исети

В Екатеринбурге появится новая набережная Исети

19 июня 2024, 13:09
Фото: «Гринвич. Недвижимость»
В Екатеринбурге будет построена новая набережная Нижне-Исетского пруда.

Работы по благоустройству набережной начнутся до конца 2024 года. На этой территории появятся парк с детскими и спортивными площадками, кафе, лодочные станции, дорожки для прогулок, бега и велосипедов. Также здесь планируется обустроить пляж, рассказали на официальном сайте компании «Гринвич. Недвижимость».

Фото: «Гринвич. Недвижимость»

Благоустройством займется компания «Гринвич. Недвижимость». Сообщается, что в случае, если жители ближайших к водоему домов захотят оградить часть территории, они смогут это сделать.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге будут благоустроены 16 дворов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Благоустройство#Проект#Парк#Набережная#Исеть#Велосипеды#Водоем#Детские площадки#Спортивные площадки#Пляж#Екатеринбург#Горожане
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