В Екатеринбурге росгвардеец спас утонувшего четырехлетнего мальчика

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
По его словам, произошло все неожиданно и быстро. Мужчина схватил малыша за руку. После этого он сразу вынес его на берег. Врач не знал, когда именно ребенок стал тонуть. Он начал его реанимировать, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.
Сергей сообщил, что мальчик сначала никак не реагировал. Позднее на помощь подоспел сотрудник МЧС Дмитрий Светлаков. Им удалось спасти мальчика.
Напомним, 17 июня под Верхней Пышмой волонтер спас заблудившуюся женщину. Он шел по дороге в поисках других потерявшихся, но, по счастливой случайности, столкнулся с женщиной.