В Екатеринбурге росгвардеец спас утонувшего четырехлетнего мальчика

По его словам, произошло все неожиданно и быстро. Мужчина схватил малыша за руку. После этого он сразу вынес его на берег. Врач не знал, когда именно ребенок стал тонуть. Он начал его реанимировать, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.