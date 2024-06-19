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В Екатеринбурге росгвардеец спас утонувшего четырехлетнего мальчика

В Екатеринбурге росгвардеец спас утонувшего четырехлетнего мальчика

19 июня 2024, 07:29
Фото: пресс-служба Уральского управления Росгвардии
В Екатеринбурге в районе Академического четырехлетний мальчик чуть не утонул в озере Половинное. Его спас военный врач-невролог Сергей Мокрецов.

По его словам, произошло все неожиданно и быстро. Мужчина схватил малыша за руку. После этого он сразу вынес его на берег. Врач не знал, когда именно ребенок стал тонуть. Он начал его реанимировать, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Сергей сообщил, что мальчик сначала никак не реагировал. Позднее на помощь подоспел сотрудник МЧС Дмитрий Светлаков. Им удалось спасти мальчика.

Напомним, 17 июня под Верхней Пышмой волонтер спас заблудившуюся женщину. Он шел по дороге в поисках других потерявшихся, но, по счастливой случайности, столкнулся с женщиной.

Сотрудник МЧС в Екатеринбурге спас тонущего ребенка на озере
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Спасение#Озеро#Росгвардия#Екатеринбург
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