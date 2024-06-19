В екатеринбургской многоэтажке на Эльмаше выявлен случай кори

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Медики городской больницы № 23 Екатеринбурга будут осматривать и прививать жильцов с 19 по 22 июня, сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на читателей.
Такие меры необходимы из-за одного случая кори, который был выявлен в доме. Людей о предстоящей санации предупредили с помощью объявления, вывешенного на двери подъезда. Их попросили подготовить прививочные сертификаты для предъявления.
Медосмотр будет проходить по предписанию Роспотребнадзора от 2024 года.
Напомним, что корь является крайне заразным заболеванием, которое легко могут подхватить непривитые люди. В Свердловской области число случаев кори в 2023 году выросло в 222 раза.