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В Нижнем Тагиле на 4 месяца закроют часть улицы Октябрьской революции

В Нижнем Тагиле на 4 месяца закроют часть улицы Октябрьской революции

19 июня 2024, 14:00
Фото: 1MI
С 1 июля по 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле перекроют для движения транспорта часть улицы Октябрьской революции.

Ремонтными работами занимается МУП «Тагилдорстрой». Транспорту запретят движение от проспекта Строителей до улицы Заводской. Организация заранее выставит для автомобилистов предупреждающие знаки на дороге. Известно, что схема движения уже согласована с администрацией города, копию направят в Госавтоинспекцию.

На сегодняшний день часть Октябрьской революции уже заасфальтирована. Владельцы автомобилей могут ездить там в тестовом режиме. Ремонтом полотна и тротуаров после «Уралстроймонтажа» занимается «Тагилдорстрой». А УСМ был внесен в список недобросовестных поставщиков.

О ходе ремонта на Октябрьской революции рассказали власти Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Закрытие#Постановление#Октябрьской революции#Екатеринбург
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