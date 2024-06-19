В Нижнем Тагиле на 4 месяца закроют часть улицы Октябрьской революции

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Ремонтными работами занимается МУП «Тагилдорстрой». Транспорту запретят движение от проспекта Строителей до улицы Заводской. Организация заранее выставит для автомобилистов предупреждающие знаки на дороге. Известно, что схема движения уже согласована с администрацией города, копию направят в Госавтоинспекцию.
На сегодняшний день часть Октябрьской революции уже заасфальтирована. Владельцы автомобилей могут ездить там в тестовом режиме. Ремонтом полотна и тротуаров после «Уралстроймонтажа» занимается «Тагилдорстрой». А УСМ был внесен в список недобросовестных поставщиков.