В Нижнем Тагиле на 4 месяца закроют часть улицы Октябрьской революции

На сегодняшний день часть Октябрьской революции уже заасфальтирована. Владельцы автомобилей могут ездить там в тестовом режиме. Ремонтом полотна и тротуаров после «Уралстроймонтажа» занимается «Тагилдорстрой». А УСМ был внесен в список недобросовестных поставщиков.