Волонтер спас заблудившуюся женщину в лесу под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Поисковики получили заявку, что двое человек заблудились в лесу. Они не знали где находятся и попросили их эвакуировать. Молодые люди шли в сторону Чертова городища, но заблудились. Они ночевали в скале и успели сообщить, где оставили автомобиль.
Один из волонтеров пошел на поиски. На маршруте он обнаружил женщину, которая тоже заблудилась. Она рассказала, что сама из Новосибирска. Она приехала на электричке. Женщина шла в неизвестном ей направлении.
Спасатель посадил женщину в машину и продолжил поиски. Вскоре были спасены и оставшиеся потерявшиеся. Все были доставлены в поселок Исток, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, ранее в лесу под Нижним Тагилом потерялась 10-летняя девочка с ДЦП. Ее нашли почти через 12 часов.