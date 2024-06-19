tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Волонтер спас заблудившуюся женщину в лесу под Верхней Пышмой

Волонтер спас заблудившуюся женщину в лесу под Верхней Пышмой

19 июня 2024, 03:52
Фото: ДПСО «Прорыв»
Волонтер в ходе поисков двух человек, которые заблудились в лесу, спас еще одну женщину, на которую наткнулся случайно. Инцидент случился 17 июня под Верхней Пышмой.

Поисковики получили заявку, что двое человек заблудились в лесу. Они не знали где находятся и попросили их эвакуировать. Молодые люди шли в сторону Чертова городища, но заблудились. Они ночевали в скале и успели сообщить, где оставили автомобиль.

Один из волонтеров пошел на поиски. На маршруте он обнаружил женщину, которая тоже заблудилась. Она рассказала, что сама из Новосибирска. Она приехала на электричке. Женщина шла в неизвестном ей направлении.

Фото: ДПСО «Прорыв»

Спасатель посадил женщину в машину и продолжил поиски. Вскоре были спасены и оставшиеся потерявшиеся. Все были доставлены в поселок Исток, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, ранее в лесу под Нижним Тагилом потерялась 10-летняя девочка с ДЦП. Ее нашли почти через 12 часов.

Житель Каменска-Уральского пропал два дня назад
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик в Екатеринбурге пропал почти неделю назадШкольница в черной бейсболке Nike пропала в ЕкатеринбургеПропавшую женщину со шрамом на лице и без зубов ищут в Первоуральске
#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Лес#Верхняя Пышма#Спасение#Пропавшие#Екатеринбург#Волонтер
Подпишитесь
Реконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:27
Формальдегид и другие вредные вещества пять дней превышали норму в Екатеринбурге
Сегодня, 04:23
Жители Екатеринбурга сутками стоят в очередях в полиции из-за красной печати
Сегодня, 04:37
Чуда не произошло. Сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался от удара током на рыбалке
Сегодня, 05:21