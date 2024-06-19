Жители микрорайона в Екатеринбурге заметили густой дым со свалки

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Как стало известно позднее, на свалке, которая оказалась несанкционированной, произошло возгорание покрышек, от них и шел дым, рассказали в пресс-службе областной спасательной организации.
Огонь спасатели потушили в течение часа. В его ликвидации участвовало 10 человек. Информации о пострадавших нет.
Напомним, 16 июня 2024 года в Нижнем Тагиле злоумышленник поджег торговый ларек, после чего скрылся. Возгорание вскоре было устранено. Правоохранители выясняют личность неизвестного.