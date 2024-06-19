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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

Свалка покрышек загорелась в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге

Жители микрорайона в Екатеринбурге заметили густой дым со свалки

19 июня 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney

Свалка покрышек загорелась в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге

В Лечебном микрорайоне в Екатеринбурге местные жители обратили внимание на черный дым, который шел со свалки в районе Сибирского тракта 19 июня 2024 года.

Как стало известно позднее, на свалке, которая оказалась несанкционированной, произошло возгорание покрышек, от них и шел дым, рассказали в пресс-службе областной спасательной организации.

Огонь спасатели потушили в течение часа. В его ликвидации участвовало 10 человек. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 16 июня 2024 года в Нижнем Тагиле злоумышленник поджег торговый ларек, после чего скрылся. Возгорание вскоре было устранено. Правоохранители выясняют личность неизвестного.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#ЧП#Дым#18+#Екатеринбург#Свалка#МЧС#Инцидент#Покрышки#Тушение пожара
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