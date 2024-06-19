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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Серовчанка сумела найти выброшенные вместе с мусором деньги

Жительница Серова смогла найти выброшенные в мусорный бак деньги

19 июня 2024, 06:15
Фото: «Рифей»

Серовчанка сумела найти выброшенные вместе с мусором деньги

Во время генеральной уборки семья из Серова вместе со старыми вещами случайно выбросила денежный средства, отложенные на лечение. Когда владельцы опомнились, стало ясно, что все их накопления уехали в мусоровозе на полигон.

Сообразив, что деньги были выброшены вместе со старыми вещами и самостоятельно найти их на контейнерной площадке уже не получится, одна из членов семьи решила обратиться к региональному оператору за помощью. Женщина позвонила диспетчеру и сообщила о случившемся.

Серов — крупный город, и отходов в нем ежедневно собирается очень много. Как правило, очень сложно что-либо найти. Горожанке просто повезло — она успела увидеть, как от КП отъезжает мусоровоз, и записала его госномер. Именно такое стечение обстоятельств помогло в кратчайшие сроки выявить месторасположение спецтехники и построить дальнейшую стратегию поиска, — рассказали в компании «Рифей».

После того как машина прибыла на полигон, сотрудники компании начали поиски нужного мешка. Когда он был найден, деньги вернули владельцам.

Отметим, со всеми вопросами, возникшими с вывозом ТКО, необходимо обращаться к диспетчеру регоператора по телефону 8-800-234-02-43. Сделать это можно ежедневно с 8:00 до 20:00 часов.

Ранее TagilCity.ru сообщал о почти двух сотнях звонков на горячую линию «Рифея», полученных от садоводов.

Свердловский регоператор «Рифей» принял 189 обращений от СНТ на горячую линию
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#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Деньги#Лечение#Поиск#Мусор#Уборка#Семья#Серов#Горячая линия#Полигон#Екатеринбург#Рифей#Возврат
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