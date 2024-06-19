Жительница Серова смогла найти выброшенные в мусорный бак деньги

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Сообразив, что деньги были выброшены вместе со старыми вещами и самостоятельно найти их на контейнерной площадке уже не получится, одна из членов семьи решила обратиться к региональному оператору за помощью. Женщина позвонила диспетчеру и сообщила о случившемся.
Серов — крупный город, и отходов в нем ежедневно собирается очень много. Как правило, очень сложно что-либо найти. Горожанке просто повезло — она успела увидеть, как от КП отъезжает мусоровоз, и записала его госномер. Именно такое стечение обстоятельств помогло в кратчайшие сроки выявить месторасположение спецтехники и построить дальнейшую стратегию поиска, — рассказали в компании «Рифей».
После того как машина прибыла на полигон, сотрудники компании начали поиски нужного мешка. Когда он был найден, деньги вернули владельцам.
Отметим, со всеми вопросами, возникшими с вывозом ТКО, необходимо обращаться к диспетчеру регоператора по телефону 8-800-234-02-43. Сделать это можно ежедневно с 8:00 до 20:00 часов.
Ранее TagilCity.ru сообщал о почти двух сотнях звонков на горячую линию «Рифея», полученных от садоводов.