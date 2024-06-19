Жительница Серова смогла найти выброшенные в мусорный бак деньги

Сообразив, что деньги были выброшены вместе со старыми вещами и самостоятельно найти их на контейнерной площадке уже не получится, одна из членов семьи решила обратиться к региональному оператору за помощью. Женщина позвонила диспетчеру и сообщила о случившемся.