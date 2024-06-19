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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Новые фонари появятся в поселке под Нижним Тагилом

Жителям поселка Евстюниха под Нижним Тагилом осветят улицы

19 июня 2024, 13:15
Фото: 1MI

Новые фонари появятся в поселке под Нижним Тагилом

В поселке Евстюниха под Нижним Тагилом планируется установка нового уличного освещения. На это администрация города выделила 23,6 миллиона рублей.

Речь идет о микрорайоне Совхоз, а именно об улицах Центральная, Совхозная, Дачная, Береговая и Солнечная. Известно, что выполнение работ поделено на несколько этапов. Сдать объект заказчику подрядчик должен не позднее 15 ноября 2024 года.

Проектную и рабочую документацию разработал «Тагилгражданпроект». Предусмотрены замена опоры разной высоты, в том числе на стойках, и установка новых. После подписания контракта подрядчик получит право на проведение земельных работ. Гарантия составит пять лет. Заявки на тендер можно подавать до 24 июня.

Напомним, что в Свердловской области было выделено 28 миллионов рублей, чтобы благоустроить сельские территории.

14,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание 12,5 тысячи уличных фонарей
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Евстюниха#Уличное освещение#Фонари#Свет#Екатеринбург#Закупка
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