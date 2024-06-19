Жителям поселка Евстюниха под Нижним Тагилом осветят улицы

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Речь идет о микрорайоне Совхоз, а именно об улицах Центральная, Совхозная, Дачная, Береговая и Солнечная. Известно, что выполнение работ поделено на несколько этапов. Сдать объект заказчику подрядчик должен не позднее 15 ноября 2024 года.
Проектную и рабочую документацию разработал «Тагилгражданпроект». Предусмотрены замена опоры разной высоты, в том числе на стойках, и установка новых. После подписания контракта подрядчик получит право на проведение земельных работ. Гарантия составит пять лет. Заявки на тендер можно подавать до 24 июня.
Напомним, что в Свердловской области было выделено 28 миллионов рублей, чтобы благоустроить сельские территории.