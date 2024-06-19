Жителям поселка Евстюниха под Нижним Тагилом осветят улицы

Проектную и рабочую документацию разработал «Тагилгражданпроект». Предусмотрены замена опоры разной высоты, в том числе на стойках, и установка новых. После подписания контракта подрядчик получит право на проведение земельных работ. Гарантия составит пять лет. Заявки на тендер можно подавать до 24 июня.