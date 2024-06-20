12 человек в Екатеринбурге могут получить миллион за отравление в «Жизньмарте»

По словам владельца сети Ивана Зайченко, изначально поступило несколько сотен обращений об отравлениях, однако стало понятно, что многие из них ложные. Предприниматель отметил, что обязан помочь тем, кто на самом деле пострадал, пишет «РБК-Екатеринбург».