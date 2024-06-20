12 человек в Екатеринбурге могут получить миллион за отравление в «Жизньмарте»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По словам владельца сети Ивана Зайченко, изначально поступило несколько сотен обращений об отравлениях, однако стало понятно, что многие из них ложные. Предприниматель отметил, что обязан помочь тем, кто на самом деле пострадал, пишет «РБК-Екатеринбург».
Напомним, после массового отравления екатеринбуржцев стало поступать много сообщений об отравившихся едой из вышеупомянутых магазинов, так как Зайченко пообещал выплатить пострадавшим миллион рублей.
Также после инцидента среди поставщиков начались массовые проверки, по результатам которых у многих была приостановлена деятельность.