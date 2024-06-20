17-летнюю девочку трое суток разыскивают в Нижнем Тагиле

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что к ним с заявлением обратилась волонтер НКО. Она рассказала, что девочка является уроженкой Кургана. В городе она проходила адаптацию. Правоохранителями установлено, что у девушки с собой есть телефон. При этом трубку она не берет.