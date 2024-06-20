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17-летнюю девочку трое суток разыскивают в Нижнем Тагиле

17-летнюю девочку трое суток разыскивают в Нижнем Тагиле

20 июня 2024, 05:55
Фото: Поисковой отряд «Феникс»
Пропавшая 17-летняя Мария Чертова разыскивается в Нижнем Тагиле. О ней ничего неизвестно с 17 июня, сообщили в поисковом отряде «Феникс».

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что к ним с заявлением обратилась волонтер НКО. Она рассказала, что девочка является уроженкой Кургана. В городе она проходила адаптацию. Правоохранителями установлено, что у девушки с собой есть телефон. При этом трубку она не берет.

Предположительно, на пропавшей были штаны и кроссовки черной расцветки. При себе у нее была черная спортивная сумка. В полиции просят всех, кто имеет информацию о девушке, обращаться в дежурную часть полиции.

Напомним, 17 июня в лесу под Нижним Тагилом пропала 10-летняя девочка с ДЦП. Она была найдена на следующий день.

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