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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Адская жара угрожает Кузбассу: прогноз на выходные

20 июня 2024, 13:44
Информация от метеорологов говорит, что в эти выходные пообещали жару в Кузбассе. Специалисты из Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, завтра, 21 июня, температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, а днем — от +21 до +26 градусов по Цельсию.

Ночью на севере региона возможны кратковременные осадки, а на юге ожидается безосадочная погода. Днем на севере местами будут идти кратковременные дожди, иногда сильные, на юге осадков не предвидится, только местами грозы. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с ночью и 4-9 м/с днем, местами порывы до 14 м/с, пишет sibdepo.ru.

В субботу, 22 июня, ночью по области ожидается от +11 до +16 градусов, а днем — от +28 до +33 градусов Цельсия. На севере региона ночью также возможны кратковременные сильные дожди, днем местами также пройдут осадки, а на юге погода будет без осадков, лишь иногда могут быть грозы. Ветер будет дуть с юго-запада ночью со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем — 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

23 июня, в воскресенье, ночью по области потеплеет до +14, +19 градусов, а днем столбики термометра покажут отметку в +29 до +34 градусов Цельсия. Осадки не предвидятся. Ночью местами порывы юго-западного ветра достигнут 12 м/с, а днем — 14 м/с.

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