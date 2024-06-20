Адская жара угрожает Кузбассу: прогноз на выходные

В субботу, 22 июня, ночью по области ожидается от +11 до +16 градусов, а днем — от +28 до +33 градусов Цельсия. На севере региона ночью также возможны кратковременные сильные дожди, днем местами также пройдут осадки, а на юге погода будет без осадков, лишь иногда могут быть грозы. Ветер будет дуть с юго-запада ночью со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем — 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.