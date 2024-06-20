Адская жара угрожает Кузбассу: прогноз на выходные

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Ночью на севере региона возможны кратковременные осадки, а на юге ожидается безосадочная погода. Днем на севере местами будут идти кратковременные дожди, иногда сильные, на юге осадков не предвидится, только местами грозы. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с ночью и 4-9 м/с днем, местами порывы до 14 м/с, пишет sibdepo.ru.
В субботу, 22 июня, ночью по области ожидается от +11 до +16 градусов, а днем — от +28 до +33 градусов Цельсия. На севере региона ночью также возможны кратковременные сильные дожди, днем местами также пройдут осадки, а на юге погода будет без осадков, лишь иногда могут быть грозы. Ветер будет дуть с юго-запада ночью со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем — 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
23 июня, в воскресенье, ночью по области потеплеет до +14, +19 градусов, а днем столбики термометра покажут отметку в +29 до +34 градусов Цельсия. Осадки не предвидятся. Ночью местами порывы юго-западного ветра достигнут 12 м/с, а днем — 14 м/с.