Бензин дорожает в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Так, бензин марки АИ-92 теперь стоит 50,44 рубля за литр. Цена выросла на 18 копеек. АИ-95 подорожал чуть сильнее. Рост составил 21 копейку. Теперь эта марка стоит в Свердловской области в среднем 54,75 рубля за литр. Бензин АИ-98 и выше подорожал на 21 копейку. В среднем он стоит 69,92 рубля за литр. Дизельное топливо показало рост на 13 копеек. Теперь его цена достигла 64,88 рубля за один литр.
По данным «Новых известий», правительство следит за ситуацией. Однако цены продолжают расти, опережая инфляцию. Как рассказывает аналитик Кирилл Родионов, в апреле стоимость бензина росла очень быстро. Так, инфляция достигла уровня 7,8%, но рост цен составил 8,5% на бензин и 11,3% — на дизель.
При этом даже несмотря на то, что украинские дроны атаковали НПЗ и часть мощностей выпала, бензина и дизеля в России достаточно. После ремонтов власти начали возвращать экспорт бензина. Однако это медленный процесс. По данным Telegram-канала «Нефть и капитал», рост суточной отгрузки составил только треть. 8,8 тысячи тонн в сутки отправлялись в последнюю неделю мая. Однако это только треть объемов экспорта начала года.
Напомним, в начале июня также отмечался рост цент на бензин в Свердловской области.