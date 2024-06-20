Бензин дорожает в Свердловской области

При этом даже несмотря на то, что украинские дроны атаковали НПЗ и часть мощностей выпала, бензина и дизеля в России достаточно. После ремонтов власти начали возвращать экспорт бензина. Однако это медленный процесс. По данным Telegram-канала «Нефть и капитал», рост суточной отгрузки составил только треть. 8,8 тысячи тонн в сутки отправлялись в последнюю неделю мая. Однако это только треть объемов экспорта начала года.