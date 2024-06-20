Четыре человека пострадали в Екатеринбурге из-за опрокидывания иномарки

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Водитель рассказал, что перестраивался в другой ряд. Однако справиться с управлением не смог, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
За рулем иномарки был 18-летний молодой человек. Он получил права чуть больше месяца назад. Пострадавшие ехали с нарушениями безопасности. В частности, они не были пристегнуты. Из-за этого они и получили травмы.
Напомним, 19 июня в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе погиб пешеход. Мужчина решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но попал под колеса иномарки. Он скончался на месте.