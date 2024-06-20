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Четыре человека пострадали в Екатеринбурге из-за опрокидывания иномарки

Четыре человека пострадали в Екатеринбурге из-за опрокидывания иномарки

20 июня 2024, 03:47
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель Nissan не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль перевернулся. Четыре человека в результате пострадали. Авария случилась вечером 19 июня на 3 км Кольцовского тракта.

Водитель рассказал, что перестраивался в другой ряд. Однако справиться с управлением не смог, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

За рулем иномарки был 18-летний молодой человек. Он получил права чуть больше месяца назад. Пострадавшие ехали с нарушениями безопасности. В частности, они не были пристегнуты. Из-за этого они и получили травмы.

Напомним, 19 июня в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе погиб пешеход. Мужчина решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но попал под колеса иномарки. Он скончался на месте.

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