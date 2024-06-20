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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Уцелевшего при пожаре на Союзной екатеринбуржца отправят в тюрьму

Чудом выживший при пожаре на Союзной екатеринбуржец отправится в тюрьму

20 июня 2024, 16:11
Фото: Изображение Midjourney

Уцелевшего при пожаре на Союзной екатеринбуржца отправят в тюрьму

Константин Буйновский, который выжил в страшном пожаре в екатеринбургской многоэтажке, приговорен к четырем годам лишения свободы за наркотики.

Отбывать срок за преступление, совершенное в июне 2023 года, мужчина будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Константин Буйновский — это один из двух мужчин, которые 7 мая были в загоревшейся квартире на улице Союзной. Он чудом спасся: держась за трос, который ему сбросили сверху, мужчина забрался через кондиционер в окно. Он получил ожоги и травмы и прошел лечение в стационаре. Его приятель погиб, сорвавшись с балкона.

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После выписки Буйновский предстал перед судом. По версии следствия, мужчина получил от некоего гражданина информацию о тайнике с наркотиками и расфасовал имеющийся там порошок на 23 свертка. На другой день при задержании инспекторами ГАИ мужчина выбросил 18 свертков. В итоге его вина была признана только в хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

Как рассказала Ura.ru экс-супруга Буйновского, она надеялась на более суровый приговор для бывшего мужа. Она также рассказала журналистам, что у них есть совместный ребенок, однако суд в мае ограничил отца в родительских правах.

Ранее полиция в Ревде задержала двух молодых людей, которые были пьяны и находились под кайфом.

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