Чудом выживший при пожаре на Союзной екатеринбуржец отправится в тюрьму

Константин Буйновский — это один из двух мужчин, которые 7 мая были в загоревшейся квартире на улице Союзной. Он чудом спасся: держась за трос, который ему сбросили сверху, мужчина забрался через кондиционер в окно. Он получил ожоги и травмы и прошел лечение в стационаре. Его приятель погиб, сорвавшись с балкона.