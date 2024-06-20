Депутат предложил запретить рекламу энергетиков в России

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Парламентарий Сергей Колунов выступил с инициативой о запрете рекламы энергетических напитков в стране. Он хочет защитить подростков от вредного воздействия таких напитков. По словам депутата, он обсудил свое предложение с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
На днях Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу тонизирующих напитков детям. После вступления закона в силу продавцы будут обязаны проверять возраст покупателей при продаже энергетиков. Планируется, что эти правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
Сергей Колунов утверждает, что запрет на покупку энергетических напитков не достаточно для защиты детей и подростков. Он считает, что нужно изменить законы о рекламе, чтобы информация об энергетиках не появлялась на общественных площадках.