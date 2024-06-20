tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Депутат предложил запретить рекламу энергетиков в России

20 июня 2024, 07:34
Возможен запрет на рекламу энергетических напитков в России. Один из депутатов Государственной Думы, который назван Колунов, предложил эту меру.

Парламентарий Сергей Колунов выступил с инициативой о запрете рекламы энергетических напитков в стране. Он хочет защитить подростков от вредного воздействия таких напитков. По словам депутата, он обсудил свое предложение с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На днях Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу тонизирующих напитков детям. После вступления закона в силу продавцы будут обязаны проверять возраст покупателей при продаже энергетиков. Планируется, что эти правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Сергей Колунов утверждает, что запрет на покупку энергетических напитков не достаточно для защиты детей и подростков. Он считает, что нужно изменить законы о рекламе, чтобы информация об энергетиках не появлялась на общественных площадках.

Подпишитесь
У 17-летней матери в Нижнем Тагиле от пупочного сепсиса умер младенец
Сегодня, 04:45
12 человек в Екатеринбурге могут получить миллион за отравление в «Жизньмарте»
Сегодня, 08:27
Бензин дорожает в Свердловской области
Сегодня, 07:33
Мигранты в парке Екатеринбурга приставали к несовершеннолетним девочкам
Сегодня, 08:53
Новым главой ГАИ Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт
Сегодня, 04:00
В екатеринбургской многоэтажке на Эльмаше выявлен случай кори
Вчера, 16:17