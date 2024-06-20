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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Жители Екатеринбурга стали покупать вентиляторы и кондиционеры в 4 раза чаще

Екатеринбуржцы стали массово скупать вентиляторы и кондиционеры

20 июня 2024, 08:37
Фото: tagilcity.ru

Жители Екатеринбурга стали покупать вентиляторы и кондиционеры в 4 раза чаще

В Екатеринбурге жители стали в четыре раза чаще выбирать для приобретения кондиционеры. В своей категории они составили 53% от общего числа приобретений.

Однако стоимость оборудования снизилась на 2%, сообщили аналитики «Авито». По их данным, чаще всего пользователи предпочитают новые устройства.

На второй позиции располагаются вентиляторы. Их стали приобретать в пять раз чаще. Однако стоимость снизилась на 21%.

Напомним, ранее стало известно, что жители Свердловской области стали чаще покупать очень подержанные авто. Наибольший интерес у жителей региона вызывал ВАЗ.

#Ирина Кирилова
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