Екатеринбуржцы стали массово скупать вентиляторы и кондиционеры

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Однако стоимость оборудования снизилась на 2%, сообщили аналитики «Авито». По их данным, чаще всего пользователи предпочитают новые устройства.
На второй позиции располагаются вентиляторы. Их стали приобретать в пять раз чаще. Однако стоимость снизилась на 21%.
Напомним, ранее стало известно, что жители Свердловской области стали чаще покупать очень подержанные авто. Наибольший интерес у жителей региона вызывал ВАЗ.