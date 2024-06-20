Эксперты ОМС рекомендуют обследовать и лечить коронарные артерии

Если у пациента возникли сложности с получением медицинской помощи, представители системы ОМС советуют ему связаться со страховой медицинской организацией. Ее название можно узнать, изучив полис ОМС, где также указаны и полные контактные данные. Кроме того, получить такую информацию можно на сайте страховой компании. После чего потребуется позвонить по телефону контакт-центра и рассказать о возникших трудностях. Представитель компании обратится в медицинскую организацию или в орган управления здравоохранением, чтобы уладить возникшую проблему.