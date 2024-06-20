Эксперты ОМС рекомендуют обследовать и лечить коронарные артерии

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:14
Эксперты системы ОМС ответили на вопросы о специфике острого коронарного синдрома, необходимости обращения к врачам при определенных симптомах и помощи, которую должны оказывать медики таким больным, пишет aif.ru.
Острый коронарный синдром (ОКС) — группа симптомов, на основе которых можно подозревать острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. Это предварительный диагноз, который ставят в первые часы заболевания.
ОКС свидетельствует о поражении коронарных артерий сердца. Болезнь требует консультации кардиолога и медицинского вмешательства, направленного на восстановление проходимости коронарных артерий. В первую очередь пациентам с ОКС показана коронарография.
Специалисты предупреждают, что даже в случае временного облегчения не стоит прерывать лечение, так как отказ от диагностики и терапии может привести к печальному исходу.
Самым важным симптомом выступает дискомфорт за грудиной, включая чувство сжатия, давления, боли или тяжести. Также стоит отметить, что боль способна отдавать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, верхнюю часть живота. При этом возможна потливость, тошнота, неприятные ощущения в животе, одышка или потеря сознания.
Такие симптомы требуют незамедлительного вызова скорой помощи. Когда врачи бригады скорой снимут боль, пациенту потребуется амбулаторный прием у терапевта и кардиолога. Если же будет выявлена патология, больного должны госпитализировать.
Все методы диагностики патологий и лечения коронарных артерий доступны россиянам по базовой программе ОМС. Таким образом, житель любого региона России может их получить на бесплатной основе, о чем рассказал советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.
В настоящее время везде в РФ успешно реализуется «Сосудистая программа» с эффективным алгоритмом предоставления медпомощи при ОКС.
Если у пациента возникли сложности с получением медицинской помощи, представители системы ОМС советуют ему связаться со страховой медицинской организацией. Ее название можно узнать, изучив полис ОМС, где также указаны и полные контактные данные. Кроме того, получить такую информацию можно на сайте страховой компании. После чего потребуется позвонить по телефону контакт-центра и рассказать о возникших трудностях. Представитель компании обратится в медицинскую организацию или в орган управления здравоохранением, чтобы уладить возникшую проблему.