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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Известны новые подробности по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Известны новые подробности по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге

20 июня 2024, 12:25
Фото: 1MI
Стали известны новые подробности о муже Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.

По версии следствия, подозреваемый Александр Наумов советовал супруге, каким способом ей нужно избавиться от тела мальчика, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам адвоката отца погибшего ребенка Илкина Амирова, мужчина знал, что Далер умер, так как ему позвонила жена. Во время разговора он предложил женщине забетонировать сумку, в которой лежало тело, в подвале гаража.

При этом есть информация о том, что мальчика лишила жизни его сестра, а опекун якобы не была в курсе обстоятельств убийства.

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге задержали опекуна умершего Далера. Женщина обвиняется в истязаниях и убийстве подопечного. Кроме нее правоохранители также подозревают в издевательствах и ее мужа, который в момент происшествия был на СВО.

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