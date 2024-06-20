Известны новые подробности по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге задержали опекуна умершего Далера. Женщина обвиняется в истязаниях и убийстве подопечного. Кроме нее правоохранители также подозревают в издевательствах и ее мужа, который в момент происшествия был на СВО.