Известны новые подробности по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По версии следствия, подозреваемый Александр Наумов советовал супруге, каким способом ей нужно избавиться от тела мальчика, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам адвоката отца погибшего ребенка Илкина Амирова, мужчина знал, что Далер умер, так как ему позвонила жена. Во время разговора он предложил женщине забетонировать сумку, в которой лежало тело, в подвале гаража.
При этом есть информация о том, что мальчика лишила жизни его сестра, а опекун якобы не была в курсе обстоятельств убийства.
Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге задержали опекуна умершего Далера. Женщина обвиняется в истязаниях и убийстве подопечного. Кроме нее правоохранители также подозревают в издевательствах и ее мужа, который в момент происшествия был на СВО.