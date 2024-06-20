Как кибермошенники обманывают россиян: новые методы

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В последнее время в России стали чаще случаться ситуации, когда киберпреступники захватывают контроль над сим-картой человека и с помощью его телефона переводят деньги со счетов, а также изменяют право собственности на имя других людей, пишет sibdepo.ru.
Эксперт по защите данных Роман Бондаренко поделился, что есть несколько способов захвата номера телефона. В одном из случаев мошенники представляются сотрудниками оператора связи, утверждая, что нужно продлить контракт из-за окончания предыдущего, или используют другие уловки, чтобы получить доступ к личному кабинету пострадавшего. После этого злоумышленники входят в личный кабинет, перенаправляют все входящие сообщения на свой телефон. Затем, с помощью кодов из СМС, мошенники авторизуются в различных онлайн-сервисах банков и выводят деньги.
Другой способ — кража смартфона в общественном месте, где телефон воруют не как предмет ценности, а как инструмент для доступа к средствам. Эксперт отметил, что потеря номера мобильного может привести к серьезным последствиям, так как злоумышленники иногда получают доступ к банковским приложениям и порталу госуслуг, увеличивая масштаб угрозы.