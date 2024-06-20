Как кибермошенники обманывают россиян: новые методы

Эксперт по защите данных Роман Бондаренко поделился, что есть несколько способов захвата номера телефона. В одном из случаев мошенники представляются сотрудниками оператора связи, утверждая, что нужно продлить контракт из-за окончания предыдущего, или используют другие уловки, чтобы получить доступ к личному кабинету пострадавшего. После этого злоумышленники входят в личный кабинет, перенаправляют все входящие сообщения на свой телефон. Затем, с помощью кодов из СМС, мошенники авторизуются в различных онлайн-сервисах банков и выводят деньги.