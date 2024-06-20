tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Как кибермошенники обманывают россиян: новые методы

20 июня 2024, 11:47
Профессионалы информационной безопасности заявили, что мошенники придумали новый метод обмана россиян.

В последнее время в России стали чаще случаться ситуации, когда киберпреступники захватывают контроль над сим-картой человека и с помощью его телефона переводят деньги со счетов, а также изменяют право собственности на имя других людей, пишет sibdepo.ru.

Эксперт по защите данных Роман Бондаренко поделился, что есть несколько способов захвата номера телефона. В одном из случаев мошенники представляются сотрудниками оператора связи, утверждая, что нужно продлить контракт из-за окончания предыдущего, или используют другие уловки, чтобы получить доступ к личному кабинету пострадавшего. После этого злоумышленники входят в личный кабинет, перенаправляют все входящие сообщения на свой телефон. Затем, с помощью кодов из СМС, мошенники авторизуются в различных онлайн-сервисах банков и выводят деньги.

Другой способ — кража смартфона в общественном месте, где телефон воруют не как предмет ценности, а как инструмент для доступа к средствам. Эксперт отметил, что потеря номера мобильного может привести к серьезным последствиям, так как злоумышленники иногда получают доступ к банковским приложениям и порталу госуслуг, увеличивая масштаб угрозы.

Подпишитесь
Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по спортивной гимнастике
Сегодня, 10:38
Младший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»
Сегодня, 13:37
В Екатеринбурге появятся закрытые площадки для выгула собак
Сегодня, 12:48
«Выкинули полкорзины». На обилие червивых грибов в лесу жалуются свердловчане
Сегодня, 12:12
Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июля
Сегодня, 11:56
В Нижнем Тагиле выберут лучший ТОС
Сегодня, 11:56