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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Картофель резко подорожал в Свердловской области

Картофель резко подорожал в Свердловской области

20 июня 2024, 07:43
Фото: 1MI
Стоимость картофеля в Свердловской области резко выросла за неделю с 10 по 17 июня. Так, подорожание составило почти 20%. Теперь килограмм корнеплода в среднем обойдется жителям региона в 48,24 рубля, сообщается в отчете Свердловскстата.

Рост цен коснулся и других овощей. Однако он не настолько высокий. Так, например, От двух до трех процентов составил рост стоимости лука, огурцов и моркови. Из фруктов подорожали яблоки. Из подешевевших овощей — капуста и помидоры. Также упали в цене бананы.

По данным Минсельхоза, стоимость картофеля падать начнет ближе к осени. По данным ведомства, на данный момент преобладает на рынке сейчас именно импортный продукт. А его стоимость зависит от многих факторов. На нее влияют курс валют и логистика.

Напомним, также стало известно о подорожании бензина и дизеля в Свердловской области. Рост составил от 13 до 21 копейки.

#Ирина Кирилова#Экономика#Аналитика#Цены#Свердловская область#Статистика#Стоимость#Овощи#Подорожание#Екатеринбург#Цена
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