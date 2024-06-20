Картофель резко подорожал в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Рост цен коснулся и других овощей. Однако он не настолько высокий. Так, например, От двух до трех процентов составил рост стоимости лука, огурцов и моркови. Из фруктов подорожали яблоки. Из подешевевших овощей — капуста и помидоры. Также упали в цене бананы.
По данным Минсельхоза, стоимость картофеля падать начнет ближе к осени. По данным ведомства, на данный момент преобладает на рынке сейчас именно импортный продукт. А его стоимость зависит от многих факторов. На нее влияют курс валют и логистика.
Напомним, также стало известно о подорожании бензина и дизеля в Свердловской области. Рост составил от 13 до 21 копейки.