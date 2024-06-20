Картофель резко подорожал в Свердловской области

Рост цен коснулся и других овощей. Однако он не настолько высокий. Так, например, От двух до трех процентов составил рост стоимости лука, огурцов и моркови. Из фруктов подорожали яблоки. Из подешевевших овощей — капуста и помидоры. Также упали в цене бананы.