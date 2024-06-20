Mercedes и шахматы: озвучен райдер группы Dabro на День города в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
«Зожный» райдер представила группа Dabro, которую пригласили для выступления на День города 17 августа в столицу Среднего Урала.
В нем, в частности, указывается, что музыканты против алкоголя и сигарет, поэтому просят убрать подальше от гримерки курящих людей. Под запретом в том числе вейпы и электронные сигареты.
Летать команда Dabro предпочитает самолетами «Аэрофлота», подойдет также компания S7. Для самих музыкантов необходимы места в бизнес-классе, команда полетит в «экономе». По городу солисты хотели бы перемещаться на Mercedes Benz V-Class черного цвета. Машина должна быть новой — не позднее 2020 года выпуска.
Отдыхать члены группы Dabro хотят в 5-звездочном отделе. А в гримерке они намерены коротать время за шашками и шахматами, наслаждаясь шоколадными батончиками.
Напомним, что выступление коллектива могло состояться 9 Мая, но из-за теракта в «Крокус сити холле» он был перенесен на лето и приурочен ко Дню города.
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