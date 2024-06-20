Мигранты в парке Екатеринбурга приставали к несовершеннолетним девочкам

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Незнакомцы, подойдя к девочкам, начали говорить им непристойности. Мигрантов заметили прохожие и прогнали их, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Об инциденте стало известно в правоохранительных органах. Сотрудники ведомства начали проверку.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге на занятия по танцам к девочкам пришел обнаженный 45-летний мужчина. В мае его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.