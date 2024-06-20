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Мигранты в парке Екатеринбурга приставали к несовершеннолетним девочкам

Мигранты в парке Екатеринбурга приставали к несовершеннолетним девочкам

20 июня 2024, 08:53
Фото: 1MI
К двум девочкам-подросткам в парке Екатеринбурга приставали мигранты.

Незнакомцы, подойдя к девочкам, начали говорить им непристойности. Мигрантов заметили прохожие и прогнали их, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Об инциденте стало известно в правоохранительных органах. Сотрудники ведомства начали проверку.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге на занятия по танцам к девочкам пришел обнаженный 45-летний мужчина. В мае его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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