Младший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Младшей воспитательницей Светлана работает на протяжении девяти лет. Тагильчанка презентовала на конкурсе резюме и анкету участвующего, а также визитную карточку в видеоформате, пишет «Тагильский рабочий».
На минувшем этапе участвовало более 10 сотрудников из тагильских дошкольных учреждений: «Солнышко», «Радость», начальной школы-детсада №105 и других.
Третье место в мероприятии заняла сотрудница детсада №205 Юлия Цыпушкина.
Напомним, дефектолог из Нижнего Тагила будет участвовать в финале мероприятия «Дефектолог года» в Москве.