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Updated Сегодня, 13:39

Младший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»

Младший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»

20 июня 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
Младшая воспитательница детского сада №182 Светлана Самойлова из Нижнего Тагила стала финалисткой свердловского этапа в мероприятии «Лучшие няни России».

Младшей воспитательницей Светлана работает на протяжении девяти лет. Тагильчанка презентовала на конкурсе резюме и анкету участвующего, а также визитную карточку в видеоформате, пишет «Тагильский рабочий».

На минувшем этапе участвовало более 10 сотрудников из тагильских дошкольных учреждений: «Солнышко», «Радость», начальной школы-детсада №105 и других.

Третье место в мероприятии заняла сотрудница детсада №205 Юлия Цыпушкина.

Напомним, дефектолог из Нижнего Тагила будет участвовать в финале мероприятия «Дефектолог года» в Москве.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Победа#Мероприятие#Екатеринбург#Участница#Младший воспитатель#Детский сад#Гордость Нижнего Тагила
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