Мужчина погиб под колесами водителя-лихача на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
По данным Отдела пропаганды ГИБДД, 26-летний водитель Mercedes избежать аварии не смог. Стаж вождения у водителя составляет 7 лет. Однако в текущем году он уже получил два десятка штрафов за превышение скорости.
Молодой человек заявил, что ехал по правилам. На светофоре для него горел зеленый свет. Однако неожиданно на дороге появился мужчина. Затормозить молодой человек не успел. На месте был проведен осмотр.
Напомним, 15 июня под Нижним Тагилом нетрезвый мужчина устроил аварию. Он ехал на мотоцикле с женой и ребенком. В результате обе пассажирки пострадали.