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В Нижнем Тагиле мужчина перебегал дорогу и погиб под колесами водителя-лихача

Мужчина погиб под колесами водителя-лихача на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле

20 июня 2024, 03:36
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле мужчина перебегал дорогу и погиб под колесами водителя-лихача

59-летний мужчина решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но попал под колеса водителя-лихача. В результате пешеход скончался. ДТП произошло 19 июня на Черноисточинском шоссе.

По данным Отдела пропаганды ГИБДД, 26-летний водитель Mercedes избежать аварии не смог. Стаж вождения у водителя составляет 7 лет. Однако в текущем году он уже получил два десятка штрафов за превышение скорости.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Молодой человек заявил, что ехал по правилам. На светофоре для него горел зеленый свет. Однако неожиданно на дороге появился мужчина. Затормозить молодой человек не успел. На месте был проведен осмотр.

Напомним, 15 июня под Нижним Тагилом нетрезвый мужчина устроил аварию. Он ехал на мотоцикле с женой и ребенком. В результате обе пассажирки пострадали.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ДТП#Смерть#Пешеход#Погибшие#18+#Екатеринбург#Авария
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