«Недострой» вместо дома мечты: боец СВО из Екатеринбурга обвинил застройщика в обмане

По словам супружеской пары, дело шло медленно, однако Гордеев продолжал заверять, что дом будет достроен. В итоге на участке появился сруб из некачественных, по утверждению заказчиков, материалов. Жить в нем невозможно — такое заключение дал частный эксперт, приглашенный Рахматулиными. Однако официальную экспертизу они заказывать не стали из опасения, что дело затянется на долгое время.