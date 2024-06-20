«Недострой» вместо дома мечты: боец СВО из Екатеринбурга обвинил застройщика в обмане

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Ветеран боевых действий на Украине Роман Рахматулин и его жена пытаются вернуть деньги за «дом мечты», который сами они считают некачественным недостроем. Пара считает, что их обманул застройщик. Об этой истории рассказывает «КП — Екатеринбург».
Деньги на строительство дома Роман заработал на СВО. Он был тяжело ранен, проходил лечение, но они с женой все же решили обзавестись собственным домом. Работы они поручили Константину Гордееву, передав ему сумму в 1 млн 270 тысяч рублей наличными. Далее застройщику заплатили еще 200 тысяч рублей.
По словам супружеской пары, дело шло медленно, однако Гордеев продолжал заверять, что дом будет достроен. В итоге на участке появился сруб из некачественных, по утверждению заказчиков, материалов. Жить в нем невозможно — такое заключение дал частный эксперт, приглашенный Рахматулиными. Однако официальную экспертизу они заказывать не стали из опасения, что дело затянется на долгое время.
Сам Гордеев утверждает, что условия договора выполнил и дом семье поставил. Более того, экспертизу постройки он предлагал сделать за свой счет. Адвокат Гордеева заявил, что обратился с иском в суд о защите чести и достоинства, так как в социальных сетях Константина Гордеева теперь поливают грязью.
В настоящий момент к делу подключился фонд «Защитники Отечества». Также проверку провели в прокуратуре, документу по ее итогам отправили в полицию. Там возбуждать уголовное дело сначала отказались, но прокуроры с этим решением не согласились.
Ранее стало известно, что семья пропавшего без вести бойца СВО не может получить полагающиеся по закону выплаты.