tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Ветеран СВО в Екатеринбурге пытается вернуть деньги за «недострой»

«Недострой» вместо дома мечты: боец СВО из Екатеринбурга обвинил застройщика в обмане

20 июня 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney

Ветеран СВО в Екатеринбурге пытается вернуть деньги за «недострой»

Роман Рахматулин из Екатеринбурга отдал за дом около 1,5 млн рублей, однако получил лишь каркас.

Ветеран боевых действий на Украине Роман Рахматулин и его жена пытаются вернуть деньги за «дом мечты», который сами они считают некачественным недостроем. Пара считает, что их обманул застройщик. Об этой истории рассказывает «КП — Екатеринбург».

Деньги на строительство дома Роман заработал на СВО. Он был тяжело ранен, проходил лечение, но они с женой все же решили обзавестись собственным домом. Работы они поручили Константину Гордееву, передав ему сумму в 1 млн 270 тысяч рублей наличными. Далее застройщику заплатили еще 200 тысяч рублей.

По словам супружеской пары, дело шло медленно, однако Гордеев продолжал заверять, что дом будет достроен. В итоге на участке появился сруб из некачественных, по утверждению заказчиков, материалов. Жить в нем невозможно — такое заключение дал частный эксперт, приглашенный Рахматулиными. Однако официальную экспертизу они заказывать не стали из опасения, что дело затянется на долгое время.

Сам Гордеев утверждает, что условия договора выполнил и дом семье поставил. Более того, экспертизу постройки он предлагал сделать за свой счет. Адвокат Гордеева заявил, что обратился с иском в суд о защите чести и достоинства, так как в социальных сетях Константина Гордеева теперь поливают грязью.

В настоящий момент к делу подключился фонд «Защитники Отечества». Также проверку провели в прокуратуре, документу по ее итогам отправили в полицию. Там возбуждать уголовное дело сначала отказались, но прокуроры с этим решением не согласились.

Ранее стало известно, что семья пропавшего без вести бойца СВО не может получить полагающиеся по закону выплаты.

Боец СВО с протезом ноги из Нижнего Тагила обратился за гуманитарной помощью
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге на вокзале задержали объявленного в розыск вораЭкс-глава Пышминского округа отправится на 8 лет в тюрьму за взяткиЖитель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и три телефона у знакомого из мести
#Дарья Бобровицкая#Общество#Прокуратура#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Экспертиза#Фонд#Обман#Застройщик#Адвокат#Екатеринбург#СВО#Недострой#Защитники Отечества
Подпишитесь
Школьница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по спортивной гимнастике
Сегодня, 10:38
Младший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»
Сегодня, 13:37
В Екатеринбурге появятся закрытые площадки для выгула собак
Сегодня, 12:48
«Выкинули полкорзины». На обилие червивых грибов в лесу жалуются свердловчане
Сегодня, 12:12
Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июля
Сегодня, 11:56
В Нижнем Тагиле выберут лучший ТОС
Сегодня, 11:56