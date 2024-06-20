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Сергей Бернгардт назначен на пост главы ГИБДД Нижнего Тагила

Новым главой ГАИ Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт

20 июня 2024, 04:00
Фото: tagilcity.ru

Сергей Бернгардт назначен на пост главы ГИБДД Нижнего Тагила

Сергей Бернгардт вступил в должность главы ГАИ Нижнего Тагила. Кроме того, у отдельного батальона ДПС тоже появился новый начальник. Им стал Евгений Шитов.

Глава тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров поздравил офицеров с новыми назначениями. Он пожелал им улучшения качества работы в интересах людей, снижения аварийности и служебного долголетия, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что Бернгардт является коренным жителем Нижнего Тагила. В МВД он пришел в 1999 году и начинал с инспектора ДПС. В 2006 году он был назначен руководителем отдела пропаганды, а в последние 5 лет был заместителем начальника ГИБДД. Также у него имеется медаль «За отличие в службе» третьей степени.

Напомним, начальник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андрей Торощин был задержан. Его обвинили в получении взяток.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Глава#ГАИ#Начальник#Назначение#Пост#Сергей Бернгардт#Екатеринбург
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