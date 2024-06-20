Новым главой ГАИ Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт

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Глава тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров поздравил офицеров с новыми назначениями. Он пожелал им улучшения качества работы в интересах людей, снижения аварийности и служебного долголетия, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Отмечается, что Бернгардт является коренным жителем Нижнего Тагила. В МВД он пришел в 1999 году и начинал с инспектора ДПС. В 2006 году он был назначен руководителем отдела пропаганды, а в последние 5 лет был заместителем начальника ГИБДД. Также у него имеется медаль «За отличие в службе» третьей степени.
Напомним, начальник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андрей Торощин был задержан. Его обвинили в получении взяток.